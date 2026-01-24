यूपी के सभी स्कूलों में लागू होंगी ये योजनाएं, दो फरवरी को लेकर डीएम-कमिश्नर को भी निर्देश

संक्षेप: शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा व बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण मिशन, समग्र शिक्षा योजना व पीएम श्री योजना शामिल है।

शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा व बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण मिशन, समग्र शिक्षा योजना व पीएम श्री योजना शामिल है। वहीं तमाम मंडलों व जिलों में अपने स्तर पर भी अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। अब इन अभिभव प्रयासों को सभी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों में डीएम और मंडलों के कमिश्नर से दो फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने जिलों में अधिकारियों की ओर से किए जा रहे अभिनव प्रयोगों की जानकारी दो फरवरी तक उपलब्ध कराएं। मंडलायुक्त, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी व शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई अभिनव प्रयास कर रहे हैं, तो उसका प्रजेंटेशन दो फरवरी तक बनाकर भेजें जिससे दूसरे मंडलों व जिलों के स्कूलों में भी इन अभिनव प्रयासों को शामिल किया जा सके। अभी मंडल और जिला स्तर पर संसाधन व गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। अब अच्छे अभिनव प्रयोगों को प्रदेश भर के दूसरे स्कूलों में भी लागू कर वहां भी बेहतर शिक्षा दी जाएगी।

महिला दिवस से पहले होंगे सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से होंगे शौचालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले सभी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य रूप से महिला शौचालय की सुविधा दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) व बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिए हैं कि समय से काम पूरा करें।