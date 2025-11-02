Hindustan Hindi News
यूपी के इन अधिकारियों का प्रमोशन हो सकता है वापस, फैसला जल्द ; जानें पूरा मामला

संक्षेप: बदले हुए चयन वर्ष के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार हुई और कोर्ट का फैसला आने तक रिक्त पदों पर समीक्षा अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया। हाईकोर्ट का अब फैसला आ चुका है और अब इन 144 समीक्षा अधिकारियों का चयन वर्ष 2015-16 ही रखने के आदेश है। इसका असर पदोन्नति पा चुके समीक्षा अधिकारियों पर पड़ेगा।

Sun, 2 Nov 2025 08:20 AMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश् के समीक्षा अधिकारियों की रद्द वरिष्ठता सूची से हुई पदोन्नति वापस हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द की गई वरिष्ठता सूची के बाद अब इनके पदोन्नति रद्द किए जाने की प्रक्रिया सचिवालय में चल रही है। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में जल्द ही फैसला हो सकता है।

144 सहायक समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति देकर इन्हें 2015-16 का चयन वर्ष दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में इनका चयन वर्ष बदलकर 2016-17 कर दिया गया। इससे प्रभावित पक्ष हाईकोर्ट गया। इस बीच बदले हुए चयन वर्ष के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार हुई और कोर्ट का फैसला आने तक रिक्त पदों पर समीक्षा अधिकारियों को पदोन्नति दे दी गई। हाईकोर्ट का अब फैसला आ चुका है और अब इन 144 समीक्षा अधिकारियों का चयन वर्ष 2015-16 ही रखने के आदेश है। इसका असर पदोन्नति पा चुके समीक्षा अधिकारियों पर पड़ेगा।

सूत्र बताते हैं कि जो वरिष्ठता सूची रद्द हुई है, उससे करीब 60 लोगों के पदोन्नति हो चुकी थी। अब इनकी पदोन्नति वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा सके। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। बस उच्च स्तर पर अनुमति लेना बाकी है। अनुभाग अधिकारियों के रिक्त पदों के आधार पर समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होती है।

जब तक कोर्ट का फैसला आता उसके पहले कई चरणों में यानी जैसे-जैसे पद रिक्त होते गए, पदोन्नति होती गई। अब इन 144 समीक्षा अधिकारियों को चयन वर्ष 2015-16 दिए जाने के बाद नई वरिष्ठता सूची तैयार हो चुकी है और इस बदली हुई सूची के मुताबिक पदोन्नति होंगे। ऐसे में वरिष्ठता सूची में पीछे चले गए लोग, जिन्हें प्रमोशन मिल चुका है, उनके प्रमोशन पर असर होगा।

