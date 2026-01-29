Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThese roads in UP will be widened, Yogi cabinet approves, making travel easier
यूपी में इन सड़कों का चौड़ीकरण होगा, योगी कैबिनेट की मंजूरी, यात्रा होगी आसान

यूपी में इन सड़कों का चौड़ीकरण होगा, योगी कैबिनेट की मंजूरी, यात्रा होगी आसान

संक्षेप:

योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट बैठक में वाराणसी और चंदौली में मोहनसराय–पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर–चकिया मार्ग के चार व छह लेन में चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही देवरिया-कसया मार्ग के चौड़ीकरण को भी मंजूरी दे दी है।

Jan 29, 2026 08:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को हुई योगी कैबिनेट बैठक में वाराणसी और चंदौली में मोहनसराय–पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर–चकिया मार्ग के चार व छह लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लोक निर्माण विभाग के पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने जनपद देवरिया के देवरिया-कसया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी दे दी है।

करीब 11 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाला यह मार्ग स्टेट हाईवे श्रेणी का है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से निकलकर पड़ाव चौराहे से शुरू होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर होते हुए गोधना मोड़ स्थित एनएच-2 तक जाता है। यह मार्ग वाराणसी को सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज के साथ-साथ बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला अहम संपर्क मार्ग है।

इस परियोजना की प्रारंभिक लागत 328 करोड़ रुपये से अधिक थी, लेकिन व्यय वित्त समिति की संस्तुति के बाद इसे घटाकर 325 करोड़ 93 लाख 8 हजार रुपये कर दिया गया है। परियोजना से गैरजरूरी और मानकों से इतर कार्यों को हटाया गया है, जिससे लागत में कमी आई है।

वहीं, कैबिनेट ने जनपद देवरिया के देवरिया–कसया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को भी मंजूरी दे दी है। इस मार्ग को फोर लेन में विकसित किया जाएगा, जिस पर 292 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपये की लागत आएगी। इस सड़क के निर्माण से देवरिया शहर के साथ-साथ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर और नेपाल तक आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

