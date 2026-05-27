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एसी में रहते हैं ये कश्मीरी बकरे; खाते हैं चिकन टिक्का और बिरयानी, होश उड़ा देगी इनकी कीमत

Dinesh Rathour कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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कानपुर की बिरयानी देश भर में मशहूर है। कश्मीर से दो साल पहले लाए गए बकरी के दो बच्चे भी इसके शौकीन हो गए। वे पहले तो वेज थे लेकिन घरवालों की मोहब्बत ने उन्हें भी नॉनवेज बना दिया।

एसी में रहते हैं ये कश्मीरी बकरे; खाते हैं चिकन टिक्का और बिरयानी, होश उड़ा देगी इनकी कीमत

Bakrid Special: कानपुर की बिरयानी देश भर में मशहूर है। कश्मीर से दो साल पहले लाए गए बकरी के दो बच्चे भी इसके शौकीन हो गए। वे पहले तो वेज थे लेकिन घरवालों की मोहब्बत ने उन्हें भी नॉनवेज बना दिया। धीरे-धीरे चिकन बिरयानी टिक्का, मलाई टिक्का और बर्रा (तला गया चिकन) के भी शौकीन हो गए। हां, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी जरूरी है। ये बकरे हमेशा एसी में रहते हैं। बांसमंडी सोहनलाल हाता के निकट रहने वाले कपड़ा व्यापारी रईस आलम देश के विभिन्न राज्यों से बकरों के बच्चे लाते हैं और उसे पालने के बाद बकरीद में कुर्बानी कर देते हैं। उनका कहना है कि पाल कर कुर्बानी करना मजहबी ऐतबार से अच्छा है। वर्तमान में मेवात और अलवर से लाए बकरों के बच्चे वह पाल रहे हैं।

रईस आलम बताते हैं कि कई वर्षों से हम कश्मीरी बकरों की कुर्बानी करना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला नहीं बन पा रहा था कि वहां की मूल ब्रीड के बकरे हमें मिल पाते। एक दोस्त दो कश्मीरी बकरी के बच्चे ले आए तो उनसे ले लिए। इनके नाम बंमशी और तुरगत रख दिए। इन्हें पालना मुश्किल था लेकिन सारे इंतजाम किए। अलग कमरा बनवाया। एसी और कूलर लगवाए। इनके नहाने के लिए अलग रूम बनवाया। शैंपू, कंडीशनर आदि से इन्हें नहलाते रहे। इन बकरों को कभी बाहर नहीं लाए। शौक में इन्हें चिकन बिरयानी खिलानी शुरू कर दी। जिसकी इन्हें आदत पड़ने लगी। चारा कम और मुर्गा की डिमांग ज्यादा हो गई। अब ये खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक खूब पीते हैं। इनकी कुर्बानी के दिन अफसोस तो होगा ही। इस कुर्बानी का मीट जाजमऊ और शुक्लागंज में गरीबों के बीच बांटा जाएगा।

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बादशाह की कीमत 3.0 लाख पहुंची

हलीम के बाजार में बादशाह नाम का एक बकरा भी चर्चा में है। हैदराबाद से लाकर बेचा जा रहा यह बकरा वजन के लिहाज से अधिक है। इसका वजन 130-140 किग्री के करीब है। आमतौर पर एक छोटी भैंस का वजन इतना ही होता है। इसकी कीमत तीन लाख तक पहुंच गई है। मंगलवार रात इसने खूब दूध पिया। काजू खाए। इसे फुरकान अहमद बेच रहे हैं।

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बाजार में शाहरुख की ज्यादा चर्चा

हलीम के बाजार में बकरे नाम से भी बिक रहे हैं। अगर किसी नाम का सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह शाहरुख है। 70-80 हजार का बकरा तो इस बार आम बात है। जानकारों ने बताया कि लोग जानवरों को पानी अधिक पिलाकर ला रहे हैं। उन पर कड़ुवा तेल लगा रहे हैं। हाइड्रोडन पराऑक्साइड का इस्तेमाल कर इबारतें उकेरने का प्रयास कर रहे हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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