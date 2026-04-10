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यूपी में इन लड़कियों को लगेगा टीका, बड़े अभियान को लेकर सभी सीएमओ को निर्देश जारी

Apr 10, 2026 07:45 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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चौदहवां जन्मदिन मना चुकी हर बालिका को टीका लगेगा, मगर शर्त यह है कि उसने पंद्रहवां जन्मदिन न मनाया हो। ऐसी लड़कियों को टीका लगेगा। इस मुहिम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

यूपी में इन लड़कियों को लगेगा टीका, बड़े अभियान को लेकर सभी सीएमओ को निर्देश जारी

UP News: उत्तर प्रदेश में अपना चौदहवां जन्मदिन मना चुकी हर बालिका को टीका लगेगा, मगर शर्त यह है कि उसने पंद्रहवां जन्मदिन न मनाया हो। प्रदेश में ऐसी बालिकाओं की संख्या करीब 25 लाख है। इन लड़कियों को लगने वाला टीका उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस विशेष टीकाकरण की बड़ी मुहिम शुरू की गई है, जो आगामी 15 मई तक चलेगी। इस बड़े अभियान को लेकर महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों (सीएमओ) को निर्देश जारी किए गए हैं।

बालिकाओं को सर्वांकल कैंसर से बचाने की मुहिम की देशव्यापी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसी क्रम में यूपी में बालिकाओं को टीका लगाए जाने के अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह टीकाकरण प्रदेश के सभी जिलों के सारे विद्यालयों और मदरसों के साथ ही सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाएगा। इसमें कोल्ड चेन का ध्यान रखना जरूरी होगा। गार्डासिल-4 नाम के यह टीका एक ही बार लगेगा। इसे बाएं हाथ की बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाएगा।

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सप्ताह में होंगे चार सत्र, एएनएम-आशा करेंगी जागरूक

सभी जगह हर सप्ताह टीकाकरण के चार सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सत्र सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित होंगे। जहां तक पंजीकरण का सवाल है तो यूविन (UWIN) पोर्टल पर इसे खुद भी किया जा सकता है। इसमें किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद भी ली जा सकती है।इसके अलावा सभी एएनएम व आशा वर्करों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्वास्थ्य उपकेंद्र और शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले समस्त विद्यालयों, मदरसों का पूर्व भ्रमण कर एचपीवी टीकाकरण के बारे में वहां के प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को जानकारी दें। बालिकाओं को जागरूक करने के साथ उन्हें यूविन पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें।

टीकाकरण के बाद लाभार्थी को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा

बालिकाओं को सर्वांकल कैंसर से बचाने की मुहिम की ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबरों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। इससे मुहिम और सफल बनाया जा सके। जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि टीकाकरण के बाद लाभार्थी की निगरानी की जाएगी। करीब 30 मिनट तक बालिका को निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर निशान लगाया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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