यूपी में इन उपभोक्ताओं की कट सकती है बिजली, अलर्ट मैसेज भेज रहा पावर कारपोरेशन

Mar 09, 2026 06:45 am IST
यूपी के इस एक जिले में 1.8 लाख बिजली उपभोक्ताओं का प्रीपेड बैलेंस समाप्त हो चुका है। वे माइनस बैलेंस पर भी बिजली का उपभोग कर रहे हैं। अब इनके डिसकनेक्शन की तैयारी है। बिजली निगम की तरफ से इस जिले में जीनस पावर कंपनी कुल 2.55 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित कर चुकी है।

UP Electricity News: उत्तर प्रदेश में बिजली निगम उभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट भेज रहा है। यह अलर्ट उपभोक्ताओं को बिजली के डिस्कनेक्शन से पूर्व रिचार्ज करवाने के लिए भेजा जा रहा है। बिजली निगम के लखनऊ मुख्यालय से जारी निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अकाउण्ट पर निगेटिव बैलेंस है, उन उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन कभी भी स्वतः ही कट सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता तत्काल अपने प्रीपेड मीटर में रिचार्ज कराकर अपना अकाउण्ट पॉजिटिव कर लें।

गोरखपुर में 1.8 लाख प्रीपेड उपभोक्ताओं की बिजली निगेटिव बैलेंस में चल रही है। यानी उपभोक्ताओं का प्रीपेड बैलेंस समाप्त हो चुका है और उपभोक्ता माइनस बैलेंस पर भी बिजली का उपभोग कर रहे हैं। बिजली निगम इनके डिसकनेक्शन की तैयारी कर रहा है। बिजली निगम की तरफ से जिले में जीनस पावर कंपनी ने कुल 2.55 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित कर चुका है। इसमें से करीब 2.28 लाख के कनेक्शन को प्रीपेड कर दिया गया है। वहीं करीब 1.80 उपभोक्ताओं निगेटिव बैलेंस में बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इन उनभोक्ताओं का करीब 44.75 करोड़ का निगेटिव बैलेंस हो चुका है। बिजली निगम ने इन उपभोक्ताओं से निगेटिव बैलेंस की वसूली के लिए रिमोट डिस्कनेक्शन प्रणाली को शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

यूपी में इतने उपभोक्ताओं के घर लग गए स्मार्ट मीटर

यूपी में अब तक 76 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 69.88 लाख मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। पावर कारपोरेशन ने कहा है कि स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है। उसे गो-लाइव किया जा चुका है। निगेटिव एकाउंट बैलेंस वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ऑटोमेटिक कट सकता है। लिहाजा वे इसे लेकर सतर्क रहें। एसएमएस के जरिए उपभोक्ताओं को बार-बार बैलेंस राशि के बारे में अलर्ट भी किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बैलेंस 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य होने पर एसएमएस से सूचित किया जाता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि किसी को बिल नहीं मिला है तो वे 1912 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ‘यूपीपीसीएल स्मर्ट कंज्यूमर ऐप’ से रोज और घंटे-घंटे की बिजली खपत देखी जा सकती है।

क्या बोले अधिकारी

मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपने बैलेंस को पॉजिटिव में बनाए रखें। ताकि विच्छेदन की कार्रवाई से बचा जा सके। उपभोक्ता अपने प्रीपेड मीटर को घर बैठे रीचार्ज कर सकते हैं।

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

