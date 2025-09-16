These castes are given priority in CM Housing Scheme, Deputy CM Keshav told why it is necessary सीएम आवास योजना में इन जातियों को प्राथमिकता, डिप्टी सीएम केशव ने बताया क्यों जरूरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThese castes are given priority in CM Housing Scheme, Deputy CM Keshav told why it is necessary

सीएम आवास योजना में इन जातियों को प्राथमिकता, डिप्टी सीएम केशव ने बताया क्यों जरूरी

यूपी की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुछ जातियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस बार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ऐसा करनाा क्योंं जरूरी है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 3.73 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला है।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 16 Sep 2025 11:31 PM
share Share
Follow Us on
सीएम आवास योजना में इन जातियों को प्राथमिकता, डिप्टी सीएम केशव ने बताया क्यों जरूरी

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में विमुक्त जाति सपेरा (सपेरिया), अन्य पिछड़ा वर्ग की जोगी जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल चेरो को शामिल किया गया है। अब तक मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 3.73 लाख परिवारों को पक्का घर दिया जा चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी बताया कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मथुरा की 13 ग्राम पंचायतो में सपेरा( सपेरिया)- विमुक्त जाति के लोग रह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं।

विमुक्त जातियों की सूची में मथुरा के साथ जिला प्रयागराज व सहारनपुर में भी सपेरा ( सपेरिया)-विमुक्त जाति के पाए जाने का उल्लेख है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा में जोगी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) के निर्धन परिवार हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 है। चेरो -अनुसूचित जन जाति (सोनभद्र व वाराणसी जिला में) को मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर कांड पर एक्शन, प्रभारी समेत पूरी पुलिस चौकी निलंबित, अमिताभ यश भी पहुंचे

हालांकि, चंदौली में चेरो अनुसूचित जाति के तहत आते हैं, इन परिवारों की संख्या लगभग 250 है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) को प्राथमिकता सूची में शामिल करने का फैसला बीते साल लिया गया था, जिसे कुछ दिन पहले बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है।

योजना में प्राकृतिक आपदा, कुष्ठ रोग व कालाजार आदि रोगों से प्रभावित परिवार, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जनजाति परिवार, दिव्यांगजन व मुसहर, वनटांगिया, बंजारा, निराश्रित महिला आदि कई वर्ग के आवास विहीन परिवारों को पहले ही प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया जा चुका है।

CM Yogi CM Yogi News Keshav Prasad Maurya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |