होली पर यूपी के इन 47 हजार कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी, मुख्य सचिव का आया यह आदेश

उत्तर प्रदेश के 47 हजार राज्य कर्मचारियों की होली इस बार फीकी रहेगी। होली पर इनकी सैलरी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 10 मार्च तक का समय दे दिया गया है। इन राज्यकर्मियों को 10 मार्च तक सम्पत्तियो का ब्योरा देना है। इसकी जानकारी देने के बाद ही जनवरी व फरवरी का वेतन मिलेगा। हालांकि, पदोन्नति और एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।

दरअसल, योगी सरकार ने प्रदेशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू करते हुए बड़ा कदम उठाते हुए राज्यकर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया था। लेकिन तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों ने निर्देशों की अनदेखी की। इन कर्मचारियों ने अपनी डिटेल अपलोड नहीं की। इस लापरवाही के चलते शासन ने कर्मचारियों का वेतन रोकने का सख्त फैसला लिया। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल शासनादेश जारी किया है।

मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी है डिटेल आपको बता दें कि योगी सरकार एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन के लिए मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करती है। इस पोर्टल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, वेतन, संपत्ति विवरण आदि का डिजिटल प्रबंधन करती है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह पहल भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और प्रशासनिक अनुशासन मजबूत करती है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सभी प्रभावित कर्मचारियों से अपील की है कि वे तत्काल मानव संपदा पोर्टल लॉगिन कर अपनी संपत्ति का ब्योरा अपडेट करें, ताकि उनका वेतन जल्द जारी हो सके।