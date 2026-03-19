लखनऊ की ये 34 सड़कें बनेंगी, यात्रियों की दूर होंगी दिक्कतें, सफर होगा और आसान

यूपी की राजधानी लखनऊ में 34 सड़कें नए सिरे से बनने जा रही है। अगले सप्ताह से पीडल्यूडी इन सड़कों पर काम शुरू करवाएगा। सड़कों के बन जाने से यात्रियों का सफर आसान होगा।

Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ में शहर की 34 सड़कें नए सिरे से बनने जा रही है। इसके लिए शासन ने 42 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। अगले सप्ताह से पीडल्यूडी इन सड़कों पर काम शुरू करवाएगा। नवीनीकरण से सड़कें पूरी तरह से गड्ढामुक्त हो जाएंगी और वाहन फर्राटा भरते हुए निकल सकेंगे। इन सड़कों के बन जाने से लोगों का सफर और आसान हो जाएगा। इसमें कई सड़कें नेशनल हाईवे से होकर गुजरी हैं। कुछ सड़कें शहर के अंदर की हैं। सभी सड़कों का सर्वे करवा लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वहां काम करवाए जाएंगे।

हाईवे से गुजरी इन सड़कों को बनाया जाएगा- लखनऊ-वाराणासी पर साउथ सिटी से मिलेनियम स्कूल तक, लखनऊ-वाराणसी मार्ग, आउटर रिंग रोड पर कानपुर मार्ग से रायबरेली मार्ग तक, लखनऊ-कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग तक, हरदोई मार्ग से रिंग रोड पर सीतापुर मार्ग तक, लखनऊ सीमा में दिल्ली-बरेली हाईवे मार्ग, लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग से पिपराघाट सेतु पहुंच मार्ग तक, अयोध्या मार्ग पर मटियारी तक सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा।