2047 में यूपी में राम राज्य होगा, रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर सीएम योगी ने कर दिया यह आह्वान

यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को यूपी विज़न 2047 पर मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मान्यवर अगर कह सके तो आपने यहां पर अपने प्रस्तावना में भी कहा कि यह 2047 का वह प्रदेश होगा जहां राम राज्य होगा। राम राज्य की अवधारणा का,जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है। चौपाई पढ़ते हुए योगी ने कहा कि जहां कोई अल्प मृत्यु नहीं होती। जहां कोई दीनता नहीं, वंचित नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। यही अवधारणा राम राज्य है। जो सर्वकालिक है। सार्वभौमिक है। और वही राम राज्य की अवधारणा को 2047 में साकार करने के लिए आह्वान करता हूं। हम लोग इस विज़न को पूरा करने के लिए वैदिक मंत्र को आत्मसात करें जो हम सबको एक साथ चलने, एक साथ सोचने के लिए और एक साथ बोलने के लिए प्रेरित करता है। उस वैदिक वाक्य से प्रेरित होकर हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विकसित रूप में प्रस्तुत होगा।