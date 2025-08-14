2047 में यूपी में राम राज्य होगा, रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर सीएम योगी ने कर दिया यह आह्वान
सीएम योगी ने विधानसभा बोलते हुए कहा कि यह 2047 का वह प्रदेश होगा जहां राम राज्य होगा। योगी आदित्यनाथ ने रामचरित मानस की चौपाई पढ़कर कहा कि राम राज्य की अवधारणा को 2047 में साकार करने के लिए आह्वान करता हूं।
यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को यूपी विज़न 2047 पर मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मान्यवर अगर कह सके तो आपने यहां पर अपने प्रस्तावना में भी कहा कि यह 2047 का वह प्रदेश होगा जहां राम राज्य होगा। राम राज्य की अवधारणा का,जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है। चौपाई पढ़ते हुए योगी ने कहा कि जहां कोई अल्प मृत्यु नहीं होती। जहां कोई दीनता नहीं, वंचित नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। यही अवधारणा राम राज्य है। जो सर्वकालिक है। सार्वभौमिक है। और वही राम राज्य की अवधारणा को 2047 में साकार करने के लिए आह्वान करता हूं। हम लोग इस विज़न को पूरा करने के लिए वैदिक मंत्र को आत्मसात करें जो हम सबको एक साथ चलने, एक साथ सोचने के लिए और एक साथ बोलने के लिए प्रेरित करता है। उस वैदिक वाक्य से प्रेरित होकर हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विकसित रूप में प्रस्तुत होगा।
योगी ने कहा कि यह कोई तिथि नहीं, यह घोषणा पत्र नहीं, उत्तर प्रदेश की संकल्पना है। हमारी यात्रा केवल एक आंकड़ों, परियोजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के कामकाज पर नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के हर युवा का हर महिला के सपनों को पूरा होने की यात्रा भी होगी। यह एक ऐसा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को केवल भारत का सबसे सशक्त राज्य बनाएंगे बल्कि दुनिया के सामने विकास, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का आदर्श पेश करेंगे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रदेश बनाएंगे जो केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विकास अपनी तकनीकी ताकत और अपने उद्योग और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाएगा, जहां पर समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गंगा होगी तो आधुनिक विकास के यमुना का अद्भुत संगम भी होगा।