यूपी में घोसी, दुद्धी और फरीदपुर 3 सीटों पर नहीं होंगे विधानसभा उपचुनाव, आयोग ने बताई वजह
यूपी में घोसी, दुद्धी और फरीदपुर 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव नहीं होंगे। आयोग ने साफ किया है कि अब उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके साथ आयोग ने उपचुनाव नहीं कराने की पीछे की वजह बताई।
उत्तर प्रदेश में अब तीन सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने प्रदेश की घोसी, दुद्धी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने साफ किया है कि घोसी, दुद्धी व फरीदपुर विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग इन तीन सीटों पर कम समय होने के कारण उपचुनाव नहीं करा सकेगा। लगभग छह महीने बाद अगले विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में अब इन तीन सीटों पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि यहां विधानसभा चुनाव में एक वर्ष से भी कम समय बचा है। ऐसे में यहां अब उपचुनाव नहीं आगे आम विधानसभा चुनाव ही होंगे। मऊ की घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का 20 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। उसके बाद से यह सीट खाली है। इसके बाद इस वर्ष दो जनवरी को बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रो. डा. श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया।
बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट पर 2022 चुनाव में भाजपा डॉ. श्याम बिहारी लाल ने कब्जा जमाया था। यह सीट आंवला लोकसभा क्षेत्र में आती है। भाजपा विधायक का 2 जनवरी 2026 को बरेली के सर्किट हाउस में एक बैठक के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस कारण यह सीट खाली हो गई। वहीं आठ जनवरी को सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से सपा विधायक विजय सिंह गोंड का निधन हो गया था। 2022 के विधान सभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर रामदुलार गोंड ने जीत दर्ज की थी। रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। दुद्धी उपचुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरे विजय सिंह गोंड ने यहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे में इन तीन विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाना था।
एसआईआर के बीच चुनाव कराया जाना संभव नहीं था
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य साढ़े पांच महीने तक चला और यह 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी करने के साथ खत्म हुआ। ऐसे में एमआईआर की प्रक्रिया के बीच में खाली हुई इन सीटों पर चुनाव कराया जाना संभव नहीं था। फिर उसके बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनाव में जुट गया। ऐसे में अब उप चुनाव की बजाए आगे आम चुनाव ही इन तीनों विधानसभा सीटों पर होंगे। वर्ष 2022 में जनवरी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और 10 फरवरी से सात मार्च 2022 तक सात चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 25 मार्च को शपथ ग्रहण के साथ सरकार का गठन हुआ था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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