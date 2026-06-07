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शिलापट पर नाम लिखवाने में अब नहीं चलेगी मनमानी, उत्तर प्रदेश शासन से आदेश जारी

Ajay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
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नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शिलालेख पट्टिकाओं पर जनप्रतिनिधियों के नाम और उनके फॉन्ट साइज को लेकर अब एकरूपता लागू होगी।

शिलापट पर नाम लिखवाने में अब नहीं चलेगी मनमानी, उत्तर प्रदेश शासन से आदेश जारी

UP News : उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान लगने वाली शिलालेख पट्टिकाओं पर जनप्रतिनिधियों के नाम और उनके फॉन्ट साइज को लेकर अब एकरूपता लागू होगी। नगर विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि शिलापट पर नाम अंकित करने में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और किसी भी जनप्रतिनिधि के नाम को बड़ा या छोटा दिखाने की मनमानी न की जाए।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सांसद, क्षेत्रीय राज्यसभा सदस्य, महापौर, क्षेत्रीय विधायक, नामित नोडल सदस्य विधान परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के नाम समान फॉन्ट साइज में अंकित किए जाएंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उचित स्थान दिया जाएगा।

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शासन का मानना है कि शिलापट पर नामों के आकार और प्रस्तुति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल न किए जाने या छोटे-बड़े फॉन्ट में लिखे जाने को लेकर विवाद सामने आए थे। इसी के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू की गई है। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

दिशा समिति की बैठक में उठ चुका है शिलापट का मुद्दा

शिलापट्टों पर नाम अंकित किए जाने का मुद्दा जिले में पहले भी उठ चुका है। सपा सांसद रुचिवीरा ने दिशा समिति की बैठक में आरोप लगाया था कि विभिन्न विकास कार्यों की शिलापट्टिकाओं पर उनका नाम अंकित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि भविष्य में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार नाम अंकित किए जाएंगे।

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निर्देशों की अनदेखी पर की जाएगी कार्रवाई

शासन ने स्पष्ट किया है कि शिलापट्टों पर नाम अंकित करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। यदि किसी स्तर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन या मनमानी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

इन जनप्रतिनिधियों के नाम समान फान्ट में होंगे शामिल

निर्देशों के अनुसार शिलापट्टों पर सांसद, क्षेत्रीय राज्यसभा सदस्य, महापौर, क्षेत्रीय विधायक, नामित नोडल सदस्य विधान परिषद, नगरपालिका अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के नाम अंकित किए जाएंगे। सभी नाम समान फॉन्ट में लिखे जाएंगे।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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