नशीली दवाओं के कारोबारियों पर होगा बड़ा प्रहार, 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस होंगे निरस्त

संक्षेप: यूपी में नशीली दवाओं के कारोबारियों के नेटवर्क पर बड़े प्रहार की तैयारी है। इस कारोबार से जुड़े 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस जल्द निरस्त किए जाने की तैयारी है।

यूपी में नशीली दवाओं के कारोबारियों के नेटवर्क पर बड़े प्रहार की तैयारी है। इस कारोबार से जुड़े 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस जल्द निरस्त किए जाने की तैयारी है। यह वे लाइसेंस हैं जिन्हें दवा बेचने की जगह केवल फर्जी बिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग द्वारा जांच पूरी होते ही लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ ही इस कॉकस से जुड़े कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी कर ली है।

प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। अवैध ढंग से चल रहे इस कारोबार में तमाम सफेदपोश शामिल हैं। बीते कुछ समय से एफएसडीए ने आयुक्त डा. रोशन जैकब की अगुवाई में इस नेटवर्क के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अभी तक पूर्वी और मध्य यूपी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब दर्जनभर से अधिक जिलों में इस कॉकस के तार जोड़े जा चुके हैं। एफएसडीए से जुड़े सूत्रों की मानें तो अभी तक की जांच में जहां अंतर्राज्यीय कनेक्शन का पता चल चुका है। वहीं कोडीन युक्त सिरप को देश से बाहर भेजे जाने की भी आशंका है। अभी इसकी और पुष्टि की जा रही है।