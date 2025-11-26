Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThere will be major attack on drug dealers more than 50 drug licenses will be cancelled
नशीली दवाओं के कारोबारियों पर होगा बड़ा प्रहार, 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस होंगे निरस्त

नशीली दवाओं के कारोबारियों पर होगा बड़ा प्रहार, 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस होंगे निरस्त

संक्षेप:

यूपी में नशीली दवाओं के कारोबारियों के नेटवर्क पर बड़े प्रहार की तैयारी है। इस कारोबार से जुड़े 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस जल्द निरस्त किए जाने की तैयारी है। 

Wed, 26 Nov 2025 11:15 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में नशीली दवाओं के कारोबारियों के नेटवर्क पर बड़े प्रहार की तैयारी है। इस कारोबार से जुड़े 50 से अधिक ड्रग लाइसेंस जल्द निरस्त किए जाने की तैयारी है। यह वे लाइसेंस हैं जिन्हें दवा बेचने की जगह केवल फर्जी बिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग द्वारा जांच पूरी होते ही लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ ही इस कॉकस से जुड़े कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी कर ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। अवैध ढंग से चल रहे इस कारोबार में तमाम सफेदपोश शामिल हैं। बीते कुछ समय से एफएसडीए ने आयुक्त डा. रोशन जैकब की अगुवाई में इस नेटवर्क के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अभी तक पूर्वी और मध्य यूपी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब दर्जनभर से अधिक जिलों में इस कॉकस के तार जोड़े जा चुके हैं। एफएसडीए से जुड़े सूत्रों की मानें तो अभी तक की जांच में जहां अंतर्राज्यीय कनेक्शन का पता चल चुका है। वहीं कोडीन युक्त सिरप को देश से बाहर भेजे जाने की भी आशंका है। अभी इसकी और पुष्टि की जा रही है।

सिरप खरीदा मगर बेचे जाने का प्रमाण नहीं

जांच में पता चला है कि जिन मेडिकल दुकानों को हजारों-लाखों बोतल कोडीनयुक्त सिरप की बिलिंग की गई, उनके पास इस सिरप को बेचे जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले है। अपर आयुक्त रेखा एस. चौहान को भी छापेमारी के दौरान ऐसी अधिकांश फर्में बंद मिलीं जबकि कुछ फर्मों के पते पर सीमेंट की बिक्री, झोंपड़ी या घर मिले। इनके नाम पर भी बिलिंग की जा रही थी। संभावना जताई जा रही है कि इन फर्मों के नाम पर केवल बिल काटे जा रहे थे, जबकि नशीले सिरप को कहीं और भेजा गया। इस खेल से जुड़े करीब 50 ड्रग लाइसेंस जल्द निरस्त किए जा सकते हैं। जांच में अभी कई और खुलासे होना बाकी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |