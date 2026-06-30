नोएडा के लिए हफ्ते में 4, दिल्ली के लिए 3 दिन फ्लाइट; यूपी के इस शहर को मिली बड़ी सौगात

बरेली एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक जुलाई से नोएडा और दो जुलाई से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नोएडा के लिए सप्ताह में चार दिन और दिल्ली के लिए तीन दिन इंडिगो की एटीआर फ्लाइट संचालित होगी।

UP News: यूपी के बरेली एयरपोर्ट के उड़ान नेटवर्क में दो नई फ्लाइटें जुड़ने जा रही हैं। एक जुलाई से नोएडा और दो जुलाई से दिल्ली-बरेली के बीच नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। दोनों उड़ानों का संचालन इंडिगो की एटीआर विमान से किया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने नई सेवाओं के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली उड़ान से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं, बरेली-दिल्ली हवाई सेवा करीब ढाई वर्ष बाद फिर से शुरू हो रही है। इसके बंद होने के बाद से ही शहरवासी लगातार दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की मांग कर रहे थे। अब दिल्ली के साथ-साथ नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से भी सीधी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है।

दोनों नई उड़ानों की बुकिंग करीब एक महीने पहले शुरू हो चुकी है और शुरुआती दिनों की अधिकांश सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। वर्तमान में बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। नई सेवाएं शुरू होने के बाद दिल्ली और नोएडा के लिए भी सीधी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।एक जुलाई को नोएडा -बरेली उड़ान का उद्घाटन सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार करेंगे।

1 जुलाई से उड़ेगी फ्लाइट इसे लेकर एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि इंडिगो और एयरलाइंस मई में ही दिल्ली-बरेली और नोएडा फ्लाइट का शेडयूल जारी कर चुका है। एक जुलाई को जेवर और दो जुलाई से दिल्ली को फ्लाइट शुरू होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा को सप्ताह में चार और दिल्ली को सप्ताह में तीन दिन फ्लाइट सेवा मिलेगी। एक जुलाई को बरेली हवाई अड्डे से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रथम उड़ान का उदघाटन सांसद छत्रपाल गंगवार द्वारा किया जाएगा।