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नोएडा के लिए हफ्ते में 4, दिल्ली के लिए 3 दिन फ्लाइट; यूपी के इस शहर को मिली बड़ी सौगात

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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बरेली एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक जुलाई से नोएडा और दो जुलाई से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। नोएडा के लिए सप्ताह में चार दिन और दिल्ली के लिए तीन दिन इंडिगो की एटीआर फ्लाइट संचालित होगी।

नोएडा के लिए हफ्ते में 4, दिल्ली के लिए 3 दिन फ्लाइट; यूपी के इस शहर को मिली बड़ी सौगात

UP News: यूपी के बरेली एयरपोर्ट के उड़ान नेटवर्क में दो नई फ्लाइटें जुड़ने जा रही हैं। एक जुलाई से नोएडा और दो जुलाई से दिल्ली-बरेली के बीच नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। दोनों उड़ानों का संचालन इंडिगो की एटीआर विमान से किया जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने नई सेवाओं के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली उड़ान से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं, बरेली-दिल्ली हवाई सेवा करीब ढाई वर्ष बाद फिर से शुरू हो रही है। इसके बंद होने के बाद से ही शहरवासी लगातार दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की मांग कर रहे थे। अब दिल्ली के साथ-साथ नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से भी सीधी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है।

दोनों नई उड़ानों की बुकिंग करीब एक महीने पहले शुरू हो चुकी है और शुरुआती दिनों की अधिकांश सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। वर्तमान में बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। नई सेवाएं शुरू होने के बाद दिल्ली और नोएडा के लिए भी सीधी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।एक जुलाई को नोएडा -बरेली उड़ान का उद्घाटन सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार करेंगे।

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1 जुलाई से उड़ेगी फ्लाइट

इसे लेकर एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि इंडिगो और एयरलाइंस मई में ही दिल्ली-बरेली और नोएडा फ्लाइट का शेडयूल जारी कर चुका है। एक जुलाई को जेवर और दो जुलाई से दिल्ली को फ्लाइट शुरू होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा को सप्ताह में चार और दिल्ली को सप्ताह में तीन दिन फ्लाइट सेवा मिलेगी। एक जुलाई को बरेली हवाई अड्डे से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रथम उड़ान का उदघाटन सांसद छत्रपाल गंगवार द्वारा किया जाएगा।

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फ्लाइट की टाइमिंग

एक जुलाई से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई7626-7627 बरेली और नोएडा (जेवर) के बीच सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार संचालित होगी। यह उड़ान नोएडा से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर 11:20 बजे पहुंचेगी। वहीं, दोपहर 12:05 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1:00 बजे नोएडा पहुंचेगी। इस रूट पर प्रति यात्री किराया 3,945 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, दो जुलाई से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई7425-7426 बरेली और दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार संचालित होगी। यह उड़ान दिल्ली से दोपहर 1:35 बजे रवाना होकर 2:35 बजे बरेली पहुंचेगी। वहीं, दोपहर 3:00 बजे उड़ान भरकर शाम 4:05 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस रूट पर भी प्रति यात्री किराया 3,945 रुपये निर्धारित किया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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