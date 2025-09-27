सड़कों पर हंगामा पैगम्बर की तालीम के खिलाफ, बरेली के मौलाना ने लोगों से कर डाली ये अपील
बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शहरवासियों से अमन व शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पैगम्बर-ए-इस्लाम से मोहब्बत का जो तरीका अपनाया जा रहा है, वह उनकी तालीमात के खिलाफ हैं। मौलाना ने कहा है कि पैगम्बर ने कभी भी अपने मुखालिफीन से विवाद नहीं किया, बल्कि विवाद की स्थिति में हमेशा समझौते का रास्ता अख्तियार किया।
मौलाना ने कहा कि उनसे सच्ची मोहब्बत का तरीका यही है कि उनके बताए रास्ते पर चला जाए। पैगम्बर-ए-इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है। उन्होंने चेताया कि पैगम्बर के नाम पर सड़कों पर शोर मचाना, हुड़दंग करना, लोगों से टकराना और विवाद खड़ा करना उनकी तालीमात के खिलाफ है। मौलाना ने कहा कि शहरवासी हरगिज ऐसा न करें और कानून अपने हाथ में न लें। उन्होंने दोहराया कि पैगम्बर की तालीम सड़कों पर उतरने की नहीं, बल्कि अमन और मोहब्बत फैलाने की है।
बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार
जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान को शनिवार तड़के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने संवाददाताओं को बताया, ''तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले मौलाना ने शुक्रवार रात एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें बरेली में हुई झड़पों के आधिकारिक बयानों का खंडन किया और आरोप लगाया गया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, जिससे वे अपने समर्थकों को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं।