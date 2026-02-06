खून का बदला खून: यूपी में फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, थाने के पास स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या
मेरठ जिले के नौचंदी थाने के सामने जैदी फार्म कॉलोनी में शुक्रवार शाम हमलावरों ने स्क्रैप कारोबारी और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।
यूपी के में खूनी रंजिश के चलते एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। मेरठ जिले के नौचंदी थाने के सामने जैदी फार्म कॉलोनी में शुक्रवार शाम हमलावरों ने स्क्रैप कारोबारी और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी के सिर में एक गोली और सीने में तीन गोलियां मारी, जबकि दूसरे युवक के कंधे में गोली लगी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में दिल्ली के मैक्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना डेढ़ साल पहले लोहियानगर में हुए अरशद हत्याकांड का बदला लेने के लिए अंजाम दी गई। फिलहाल अरशद के साले समेत 11 लोगों को नामजद कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लोहियानगर क्षेत्र में जुर्रानपुर के पास एक स्वीमिंग पूल पर 4 जून 2024 की रात हिस्ट्रीशीटर अरशद निवासी जैदी फार्म की हिस्ट्रीशीटर बिलाल ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अरशद हत्याकांड में बिलाल निवासी जैदी फार्म, उसके पिता इमरान, भाई मोहम्मद असलम, दाउद, दानिश उर्फ लड्डू और दिल्लू समेत कुछ लोगों को नामजद किया गया था। दोनों परिवार के बीच हत्याकांड को लेकर खूनी रंजिश चल रही थी। बिलाल फिलहाल जेल में है, जबकि असलम करीब तीन माह पूर्व जमानत पर जेल से बाहर आया था।
दोस्त के स्कूटी लेने गया था स्क्रैप कारोबारी
असलम फिलहाल अपने साथियों के साथ मिलकर स्क्रैप का कारोबार कर रहा था। शुक्रवार शाम असलम जैदीफार्म में ही अपने दोस्त शोएब के घर पर स्कूटी लेने गया था और दोनों गेट पर बात कर रहे थे। बताया कि इस दौरान अरशद का साला आहद अपने साथियों के साथ बाइक-स्कूटी पर हथियारों से लैस होकर आया और असलम पर फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए शोएब और असलम घर के अंदर भागे। हमलावरों ने घर में घुसकर असलम के सिर में एक गोली, जबकि पेट और सीने में तीन गोलियां मारी। फायरिंग में एक गोली शोएब के कंधे में लगी।
हथियार लहराते हुए आरोपी फरार
वारदात को अंजाम देकर आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर दौड़ी। हालांकि इससे पहले ही परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने असलम को लोकप्रिय अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते असलम को दिल्ली मैक्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने असलम को मृत घोषित कर दिया। असलम के पिता पिता इमरान की तहरीर पर अरशद के साले आहद समेत 11 लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, रंजिश में मोहम्मद असलम और उसके दोस्त पर फायरिंग की गई। असलम को गंभीर हालत के चलते दिल्ली रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए 3 टीम लगाई गई हैं।
