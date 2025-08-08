there was scuffle with police who went to arrest accused sexual exploitation even nameplate was scratched In Basti यूपी में पुलिस से बदसलूकी, यौन शोषण के आरोपी को पकड़ने गए सिपाहियों से हाथापाई, नेमप्लेट भी नोची, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बस्ती जिले के वाल्टरगंज थानांतर्गत जमदाशाही में यौन शोषण के आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को विरोध झेलना पड़ा। आरोप है कि परिवार की महिलाओं ने पुलिस टीम से बदसलूकी, हाथापाई और धक्कामुक्की की।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बस्तीFri, 8 Aug 2025 06:05 PM
यूपी के बस्ती जिले के वाल्टरगंज थानांतर्गत जमदाशाही में यौन शोषण के आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को विरोध झेलना पड़ा। आरोप है कि परिवार की महिलाओं ने पुलिस टीम से बदसलूकी, हाथापाई और धक्कामुक्की की। इस दौरान थानेदार और सिपाही की नेम प्लेट भी नोच डाली। हंगामे के बीच वहां मौजूद आरोपी आमिर को भी भगा दिया गया। थानाध्यक्ष की तहरीर पर चार नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, अपराधी को संरक्षण देने, सेवेन सीएलए समेत अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। आरोपी के परिजनों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

थानाध्यक्ष उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि जमदाशाही निवासी आमिर के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में वाल्टरगंज थाने पर बीते 12 जुलाई को केस दर्ज हुआ था। उसके बाद से वह फरार चल रहा था। कोर्ट से 29 जुलाई को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस टीम शुक्रवार की भोर में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोप है कि महिला कांस्टेबल के साथ टीम वहां पहुंची तो बरामदे में परिजन सो रहे थे। उन्हें जगाया गया तो वे हंगामा करने लगे।

परिवार की महिलाएं और पुरुष पुलिस टीम से उलझ गए और बदसलूकी करने लगे। उन्हें वारंट की जानकारी देते हुए समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने। इस दौरान छीनाझपटी करते हुए थानेदार और उनके हमराही देवेन्द्र यादव की नेमप्लेट नोच कर तोड़ दी। आरोप है कि हंगामे के दौरान ही आमिर को बरामदे से घर में भेजने के बाद पीछे के रास्ते से भगा दिया गया। इससे पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वाल्टरगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की धरपकड़ का प्रयास शुरू कर दिया है।

बस्ती एसपी अभिनंदन ने बताया, जमदाशाही निवासी आमिर यौनशोषण समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में आरोपी है। उसके खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। उसके आधार पर पुलिस टीम गिरफ्तारी के लिए उसके घर गई थी। वहां उसके परिजनों ने टीम के साथ हाथापाई और बदसलूकी की। साथ ही आरोपी को भगाने में मदद की। मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

