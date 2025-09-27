there was an altercation with police who had come to remove banner I love Muhammad In Badaun I love Muhammad के बैनर हटाने पहुंची पुलिस से कहासुनी, बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। पोस्टर को लेकर बदायूं में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक मेडिकल स्टोर पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगे होने की सूचना जब पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंच गई।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 27 Sep 2025 05:53 PM
बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। पोस्टर को लेकर बदायूं में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक मेडिकल स्टोर पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगे होने की सूचना जब पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंच गई और पोस्टर हटाने लगी, लेकिन दुकान मालिक ने इसका विरोध किया और पुलिस से कहासुनी हो गई। दुकानदार ने पुलिस को तर्क दिया कि उसने अपनी दुकान पर बैनर लगाया है। इससे किसी कोई दिक्तत नहीं होनी चाहिए। जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मामला जरीफनगर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत दहगवां के एक मेडिकल स्टोर का है। यहां मेडिकल स्वामी ने अपनी दुकान पर बैनर लगाया था, जिसकी सूचना किसी ने शनिवार को दहगवां चौकी पुलिस इंचार्ज को दी। इसके बाद चौकी इंचार्ज बिना थाना जरीफनगर इंस्पेक्टर को जानकारी दिए पुलिस बल के साथ दुकान पहुंच गए और बैनर को लेकर स्टोर स्वामी से विवाद करने लगे। तभी वहां भीड़ जुट गई। इसके बाद चौकी पुलिस ने पांच लोगों को थाने ले लिया। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक ने लोगों को समझा कर मामला शांत करा दिया।

पुलिस से हुई कहासुनी के बाद लोगों का कहा था कि एक छूटी सी चूक से शहर का माहौल बिगड़ सकता था। लोगों का कहना है कि अगर पहले थाना को सूचना दी जाती और पुलिस फोर्स के साथ जांच पड़ताल होती, तो विवाद नहीं होता। मामले में प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार ने बताया कि बैनर लगाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। पुलिस मेडिकल स्टोर पर गई थी। वहां लगे बैरन को हटाने की बात कही थी। फिलहाल महौल पूरी तहर से शांत है।

