ओलंपियन अन्नू से बॉक्सर दूल्हे ने शादी के स्टेज पर ही कराई हर्ष फायरिंग, VIDEO हो रहा वायरल

संक्षेप: अंतरराष्ट्रीय जेवलिन थ्रोअर और अर्जुन अवार्डी गोल्डेन गर्ल अन्नू रानी शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने मंगलवार की रात रोहतक के बॉक्सर साहिल से शादी रचा ली। इस दौरान स्टेज पर ही दूल्हे साहिल ने दुल्हन अन्नू के हाथों छोटी राइफल से हर्ष फायरिंग करवा कर खलबली मचा दी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

ओलंपियन, अंतरराष्ट्रीय जेवलिन थ्रोअर और अर्जुन अवार्डी अन्नू रानी मंगलवार को रोहतक निवासी नेशनल किक बॉक्सर साहिल के साथ विवाह बंधन में बंध गईं। सरधना में कांवड़ मार्ग स्थित रिसॉर्ट में धूमधाम के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। इसी दौरान छोटी राइफल से दूल्हे साहिल ने दुल्हन अन्नू से धांय-धांय यानी हवा में फायरिंग करा दी। शादी के स्टेज पर ही फायरिंग होते देख खलबली मच गई। कानूनन हर्ष फायरिंग अपराध है। तमाम लोग हर्ष फायरिंग के कारण जेल की हवा खा चुके हैं। अब इस हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। यह सब ऐसे समय हुआ जब शहर और प्रदेश के कई गणमान्य नेता और अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। खुद सांसद डॉ राजकुमार सांगवान, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भी शादी में शिरकत की।

मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे दूल्हा साहिल सफेद रंग की मर्सिडीज कार में सवार होकर बारातियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। अन्नू के परिवार ने पारंपरिक गीतों के साथ बारात का स्वागत किया। स्टेज पर पहुंचने के बाद अन्नू और साहिल ने एक-दूसरे को जयमाला पहनाई। इस दौरान हुई पुष्प वर्षा ने समारोह को और अधिक मनमोहक बना दिया। वहीं हर्ष फायरिंग भी कई गई। हर्ष फायरिंग का वीडियो भी रात में वायरल हो गया।इसे लेकर लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हर्ष फायरिंग के कारण तमाम लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है और जेल भी भेजे गए हैं। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मामले में भी आम लोगों की तरह एक्शन होगा?