प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में जमकर हंगामा, मारपीट के बीच टूटीं कुर्सियां, वीडियो वायरल

यूपी के महराजगंज के पुरन्दरपुर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्लाक सभागार में शनिवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक स्तरीय चुनाव में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। शिक्षकों ने कुर्सियां भी तोड़ीं। आधा घंटे हुए हंगामा में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और चुनाव लड़ने वाले शिक्षकों में काफी नोकझोंक हुई। कुछ देर के लिए ब्लाक परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हंगामा के कारण चुनाव नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लाक इकाई लक्ष्मीपुर का चुनाव दोपहर बाद ब्लाक सभागार में शुरू किया गया। अध्यक्ष पद के लिए अख्तर हुसैन, मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद सैयद और महामंत्री पद के लिए रामसेवक यादव और ध्रुवनारायण गुप्त ने नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद प्रत्याशी अख्तर हुसैन ने जावेद खान के पर्चे पर तमाम आपत्तियां दर्ज कराई। इस पर चुनाव अधिकारी के रूप में चन्दन दुबे, दिलीप विश्वकर्मा पर्चा जांच में जावेद खान का पर्चा खारिज कर दिया। इसे लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कुछ शिक्षकों में काफी नोकझोंक हुई। इसी दौरान एक प्रत्याशी ने एक पदाधिकारी के हाथ से अपना पर्चा छीनने का प्रयास किया।