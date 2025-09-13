There was a huge uproar in the meeting of Primary Teachers Union in Maharajganj video viral प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में जमकर हंगामा, मारपीट के बीच टूटीं कुर्सियां, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में जमकर हंगामा, मारपीट के बीच टूटीं कुर्सियां, वीडियो वायरल

महराजगंज में शनिवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक स्तरीय चुनाव में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। शिक्षकों ने कुर्सियां भी तोड़ीं। आधा घंटे हुए हंगामा में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और चुनाव लड़ने वाले शिक्षकों में काफी नोकझोंक हुई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, महराजगंजSat, 13 Sep 2025 07:04 PM
यूपी के महराजगंज के पुरन्दरपुर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ब्लाक सभागार में शनिवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक स्तरीय चुनाव में जमकर हंगामा और मारपीट हुई। शिक्षकों ने कुर्सियां भी तोड़ीं। आधा घंटे हुए हंगामा में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और चुनाव लड़ने वाले शिक्षकों में काफी नोकझोंक हुई। कुछ देर के लिए ब्लाक परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हंगामा के कारण चुनाव नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लाक इकाई लक्ष्मीपुर का चुनाव दोपहर बाद ब्लाक सभागार में शुरू किया गया। अध्यक्ष पद के लिए अख्तर हुसैन, मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद सैयद और महामंत्री पद के लिए रामसेवक यादव और ध्रुवनारायण गुप्त ने नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद प्रत्याशी अख्तर हुसैन ने जावेद खान के पर्चे पर तमाम आपत्तियां दर्ज कराई। इस पर चुनाव अधिकारी के रूप में चन्दन दुबे, दिलीप विश्वकर्मा पर्चा जांच में जावेद खान का पर्चा खारिज कर दिया। इसे लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कुछ शिक्षकों में काफी नोकझोंक हुई। इसी दौरान एक प्रत्याशी ने एक पदाधिकारी के हाथ से अपना पर्चा छीनने का प्रयास किया।

इस पर नोकझोंक के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते देखते ही मारपीट होने लगी। जमकर हंगामा हुआ। सभागार में तमाम कुर्सियां टूट गई। कोई कुर्सी चला रहा था तो कोई डंडा लेकर दौड़ते दिखा। मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र, जिलाध्यक्ष बलराम निगम सहित सैकड़ों शिक्षक समेत अन्य मौजूद रहे। इस संबंध में जिलाध्यक्ष बलराम निगम का कहना रहा कि घटना निन्दनीय है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

