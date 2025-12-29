जिला पंचायत की बैठक में अफसर के खिलाफ भारी हंगामा, सदस्यों ने क्यों की नारेबाजी?

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अफसर के खिलाफ भारी हंगामा किया। आरोप लगाते हुए सदन में अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) के खिलाफ नारेबाजी की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीते तीन वर्षों से उनके क्षेत्र में जिला पंचायत से एक ईंट भी नहीं लगी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। जिला पंचायत सदस्यों ने बीते तीन वर्षों से बजट रोके जाने और पूर्व में हुए विकास कार्यों का भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए सदन में अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) के खिलाफ नारेबाजी की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीते तीन वर्षों से उनके क्षेत्र में जिला पंचायत से एक ईंट भी नहीं लगी है। सरकार से बजट मिलने के बाद भी प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। सारे विकास के कार्य ठप पड़े हैं।

सुबह जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की अध्यक्षता में बैठक शुरू होते ही अधिकांश जिला पंचायत सदस्यों ने एएमए को सदन में न देखकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्हें बताया गया कि एएमए चिकित्सकीय अवकाश पर हैं। नाराज सदस्यों ने एएमए के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। एएमए के स्थान पर बैठक का संचालन कार्याधिकारी ने किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर यादव ने बताया कि बिना किसी कारण के तीन वर्षों से बजट रुक हुआ है। न कोई टेंडर हो रहे न विकास कार्य। क्षेत्र में विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं उनका भुगतान भी नहीं हो रहा है। चुनाव सिर पर आ गया है, हम जनता से क्या कहेंगे।

वार्ड नम्बर नौ (मलिहाबाद -माल) से जिला पंचायत सदस्य निहाल अहमद ने कहा कि हमें बताया जाए कि किस बात के लिए बजट रोका गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायत में नक्शा पास करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। उन्होंने नक्शा पास करने के लिए सिंगल विंडो बनाए जाने की मांग की। सरोजनीनगर से जिला पंचायत सदस्य किरण सिंह ने कहा कि तीन वर्ष से विकास कार्य ठप पड़े हैं। बोर्ड बैठक बुला कर एएमए गायब हो गये। बीकेटी वार्ड नम्बर चार से जिला पंचायत सदस्य महेश प्रसाद ने कहा कि तीन वर्षों से हमारे प्रस्ताव ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। पंचायती राज मंत्री, विधायक से लेकर जिलाधिकारी तक सभी से गुहार लगा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इसके साथ ही बैठक में विकास कार्यों के सापेक्ष भुगतान लंबित होने, निविदा प्रक्रिया समय से पूर्ण न कराये जाने, जिला पंचायत के कार्मिकों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बैठक में कार्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट और वर्ष 2026-27 के मूल बजट को जिला पंचायत सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।