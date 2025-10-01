There was a conspiracy to disrupt the atmosphere in several districts of UP, including reconnaissance; ATS reveals यूपी के कई जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, रेकी भी हुई; एटीएस के खुलासे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThere was a conspiracy to disrupt the atmosphere in several districts of UP, including reconnaissance; ATS reveals

यूपी के कई जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, रेकी भी हुई; एटीएस के खुलासे

यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि मो. रजा और उसके साथियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए कई जिलों में रेकी भी कर ली थी। कई हिन्दू धर्मगुरुओं को निशाना बनाने के लिए हथियार व रकम जुटाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:30 AM
share Share
Follow Us on
यूपी के कई जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, रेकी भी हुई; एटीएस के खुलासे

एटीएस ने मास्टरमाइंड फतेहपुर के मो. रजा को भी केरल में गिरफ्तार कर लिया था। यूपी में एटीएस के हत्थे चढ़े मो. रजा और उसके साथियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए कई जिलों में रेकी भी कर ली थी। कई हिन्दू धर्मगुरुओं को निशाना बनाने के लिए हथियार व रकम जुटाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। इस मंसूबे को पूरा करने में लगे गिरोह के पांच सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ में ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं। मो. रजा के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार युवक विभिन्न होटल में रुकते थे। एटीएस इन होटलों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है।

मो. रजा ने एटीएस को बताया कि यूपी के कई शहरों में उसके साथ के लोग कई दिनों तक रुके थे। इन लोगों ने वहां पर कई लोगों की रेकी करने के साथ ही यह भी देखा कि किस तरह से माहौल बिगाड़ा जा सकता है। एटीएस उसके बयान की सच्चाई का पता कर रहा है। एटीएस का कहना है कि इस गिरोह के मंसूबों को पहले ही फेल कर दिया गया है। अब यह देखा जा रहा है कि इस गिरोह का हाथ किस बड़ी वारदात में रहा है। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल नम्बरों के आधार पर भी कई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कौन-कौन लोग इनके मददगार रहे हैं।

ये भी पढ़ें:हिन्दू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार

हथियार खरीदने के लिए सम्पर्क में थे तीन लोग

एटीएस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अकमल रजा व तीन अन्य ने मो. रजा के कहने पर हथियार खरीदने के लिए तीन युवकों से सम्पर्क किया था। ये युवक विभिन्न अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराते रहते थे। इनके बारे में भी मो. रजा व उसके साथियों ने कई जानकारियां दी है। ये लोग यूपी से बाहर रहने वाले है। ये तीनों लोग अपने घरों से फरार है।

Up News UP News Today Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |