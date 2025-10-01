यूपी के कई जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, रेकी भी हुई; एटीएस के खुलासे

यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि मो. रजा और उसके साथियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए कई जिलों में रेकी भी कर ली थी। कई हिन्दू धर्मगुरुओं को निशाना बनाने के लिए हथियार व रकम जुटाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी।

एटीएस ने मास्टरमाइंड फतेहपुर के मो. रजा को भी केरल में गिरफ्तार कर लिया था। यूपी में एटीएस के हत्थे चढ़े मो. रजा और उसके साथियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए कई जिलों में रेकी भी कर ली थी। कई हिन्दू धर्मगुरुओं को निशाना बनाने के लिए हथियार व रकम जुटाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। इस मंसूबे को पूरा करने में लगे गिरोह के पांच सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ में ऐसे ही खुलासे हो रहे हैं। मो. रजा के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार युवक विभिन्न होटल में रुकते थे। एटीएस इन होटलों के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है।

मो. रजा ने एटीएस को बताया कि यूपी के कई शहरों में उसके साथ के लोग कई दिनों तक रुके थे। इन लोगों ने वहां पर कई लोगों की रेकी करने के साथ ही यह भी देखा कि किस तरह से माहौल बिगाड़ा जा सकता है। एटीएस उसके बयान की सच्चाई का पता कर रहा है। एटीएस का कहना है कि इस गिरोह के मंसूबों को पहले ही फेल कर दिया गया है। अब यह देखा जा रहा है कि इस गिरोह का हाथ किस बड़ी वारदात में रहा है। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल नम्बरों के आधार पर भी कई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कौन-कौन लोग इनके मददगार रहे हैं।