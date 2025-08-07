एयरपोर्ट के रनवे पर गोली चलने से हड़कंप, DSC जवान ने एके-103 से खुद को उड़ाया

गोरखपुर एयरपोर्ट के रनवे पर तैनात एक जवान ने एके-103 राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार की भोर चार बजे वारदात की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एयरपोर्ट के रनवे पर तैनात सुरक्षा बल के जवान ने अपनी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अति सुरक्षित एयरपोर्ट के रनवे पर गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना भोर में चार बजे की है। खुदकुशी करने वाला जवान बिहार के छपरा का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण जवान तनाव में था। उसके परिवार को भी घटना की जानकारी दे दी गई है।

बिहार के अंकोल गांव छपरा के रहने वाले जितेंद्र सिंह (49) गोरखपुर झरना टोला में किराए के मकान में रहते थे। वह भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। उनकी तैनाती डिफेंस सक्यिोरिटी कॉर्प्स (डीएससी) में थी। गुरुवार को भोर में करीब 4 बजे एयरपोर्ट के रनवे पर उनकी डयूटी लगी थी। इसी दौरान अचानक उन्होंने अपनी रायफल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सुरक्षा गार्डों में हड़कंप मच गया। गोली वाली आवाज की तरफ सभी भागे तो देखा कि जितेंद्र का शव खून से लथपथ पड़ा है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी।