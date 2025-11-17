खीरी के संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर से एटीएस को आईएसआईएस का झंडा मिलने की चर्चा

संक्षेप: संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार किए गए खीरी के सिंगाही कस्बे के सुहेल के घर से शुक्रवार को गुजरात एटीएस एक काला कपड़ा बरामद कर ले गई थी। इस कपड़े पर कोई धार्मिक लाइन लिखी थी।

संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार किए गए खीरी के सिंगाही कस्बे के सुहेल के घर से शुक्रवार को गुजरात एटीएस एक काला कपड़ा बरामद कर ले गई थी। इस कपड़े पर कोई धार्मिक लाइन लिखी थी। इस कपड़े के बारे में चर्चा है कि यह आईएसआईएस का झंडा था। हालांकि पुलिस के स्तर से इसकी कोई पुष्टि नहीं है। सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर एक में रहने वाले सुहेल को संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गुजरात में गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को गुजरात एटीएस की छह सदस्यीय टीम खीरी पहुंची थी। टीम ने सुहेल के घरवालों से पूछताछ की थी और उसके घर को खंगाला था। एटीएस की टीम ने घर के मोबाइलों की भी जांच की थी।

सुहेल के करीबी रिश्तेदारों की जानकारी भी हासिल की थी। घर में एटीएस को एक काला कपड़ा मिला, जिस पर धार्मिक लाइन लिखी हुई थी। टीम उस कपड़े को अपने साथ ले गई है। एटीएस की यह कार्रवाई सवा घंटे तक सुहेल के घर चली। इसी कपड़े को लेकर रविवार को यह चर्चा रही कि सुहेल के घर से आईएसआईएस का झंडा बरामद हुआ था। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने बताया कि सुहेल के घर से गुजरात एटीएस एक काला कपड़ा ले गई थी। वह क्या था, यह तो गुजरात एटीएस की टीम ही बता सकती है। उधर, सुहेल के भाई ने भी बताया कि धार्मिक नारा लिखा हुआ काला कपड़ा एटीएस अपने साथ ले गई थी।

गुजरात एटीएस ने खीरी में सुहेल के घर पर मारा था छापा लखीमपुर खीरी के रहने वाला संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर पर शनिवार को गुजरात एटीएस ने छापा मारा था। एटीएस ने सहेल के घर पर तलाशी ली। इसके अलावा परिजनों से भी सुहेल के बारे में पूछताछ की। एटीएस ने घर के कुछ सदस्यों से अकेले में भी बातचीत की। एटीएस ने सुहेल के रहन-सहन और उसके व्यवहार की भी जानकारी जुटाई। इसके अलावा घर में मौजूद मोबाइल फोन और कागजातों की भी जांच पड़ताल की। एटीएस की पूछताछ के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही।