मुझसे कुछ नहीं हो सकता... डॉक्टर भाई को सुसाइड नोट लिख NEET छात्रा ने खुदकुशी की

महराजगंज के चौपरिया गांव में नीट परीक्षा देकर लौटी एक छात्रा ने सोमवार को फांसी लगाकर जान दे दी। वह डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी और उसके बड़े भाई ने एमबीबीएस किया है। आशंका है कि अपेक्षित अंक न मिलने के तनाव में उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

महराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौपरिया गांव के एक टोले में सोमवार को एक छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा रविवार को गोरखपुर में आयोजित नीट परीक्षा देकर लौटी थी और डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए थी। सोमवार को घर में अकेले रहने के दौरान उसने यह कदम उठा लिया। परिजनों ने जब उसे फंदे से लटका देखा तो आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया।

दो भाइयों की इकलौती बहन थी परिजनों के अनुसार छात्रा अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद सभी बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। छात्रा का बड़ा भाई वर्ष 2021 में नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है। भाई से प्रेरित होकर वह भी डॉक्टर बनने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी और लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रविवार को उसने गोरखपुर में परीक्षा दी थी।

सुसाइड नोट में लिखा- मुझसे कुछ नहीं हो सकता भैया बताया जा रहा है कि सोमवार को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने फांसी लगाकर जान दे दी। चर्चा है कि उसने नीट के प्रश्नपत्र पर कथित रूप से लिखा था, "मुझसे कुछ नहीं हो सकता भैया जी, ओके?" इससे आशंका जताई जा रही है कि परीक्षा के बाद उसने अपने उत्तरों का मिलान किया होगा और अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिलने की चिंता में तनाव में आ गई होगी। हालांकि, पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है।