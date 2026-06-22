Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुझसे कुछ नहीं हो सकता... डॉक्टर भाई को सुसाइड नोट लिख NEET छात्रा ने खुदकुशी की

sandeep हिन्दुस्तान, महराजगंज
Follow us on Google News
share

महराजगंज के चौपरिया गांव में नीट परीक्षा देकर लौटी एक छात्रा ने सोमवार को फांसी लगाकर जान दे दी। वह डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी और उसके बड़े भाई ने एमबीबीएस किया है। आशंका है कि अपेक्षित अंक न मिलने के तनाव में उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मुझसे कुछ नहीं हो सकता... डॉक्टर भाई को सुसाइड नोट लिख NEET छात्रा ने खुदकुशी की

महराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के चौपरिया गांव के एक टोले में सोमवार को एक छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा रविवार को गोरखपुर में आयोजित नीट परीक्षा देकर लौटी थी और डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए थी। सोमवार को घर में अकेले रहने के दौरान उसने यह कदम उठा लिया। परिजनों ने जब उसे फंदे से लटका देखा तो आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया।

दो भाइयों की इकलौती बहन थी

परिजनों के अनुसार छात्रा अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद सभी बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। छात्रा का बड़ा भाई वर्ष 2021 में नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है। भाई से प्रेरित होकर वह भी डॉक्टर बनने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी और लंबे समय से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रविवार को उसने गोरखपुर में परीक्षा दी थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के युवक ने आगरा में सुसाइड किया, होटल में खुद को मारी गोली; पिस्टल मिली
ये भी पढ़ें:मेरी मौत की कसूरवार मेरी पत्नी; इंस्टा पर पोस्ट कर पति ने सुसाइड किया

सुसाइड नोट में लिखा- मुझसे कुछ नहीं हो सकता भैया

बताया जा रहा है कि सोमवार को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने फांसी लगाकर जान दे दी। चर्चा है कि उसने नीट के प्रश्नपत्र पर कथित रूप से लिखा था, "मुझसे कुछ नहीं हो सकता भैया जी, ओके?" इससे आशंका जताई जा रही है कि परीक्षा के बाद उसने अपने उत्तरों का मिलान किया होगा और अपेक्षा के अनुरूप अंक नहीं मिलने की चिंता में तनाव में आ गई होगी। हालांकि, पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:टीचर सुसाइड केस में लिपिक का कोर्ट में सरेंडर, BSA पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार

परिवार में मचा कोहराम

सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि परिजनों की ओर से कोई तहरीर दी जाती है तो उसके आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।