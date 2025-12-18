मुसलमानों के किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं, सर तन से जुदा के नार पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

संक्षेप: हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि भीड़ द्वारा ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा’ का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए सीधी चुनौती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि भीड़ द्वारा ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा’ का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए सीधी चुनौती है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बरेली हिंसा के आरोपी रिहान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कहा कि ऐसे नारे लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाते हैं और बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय हैं। कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि इस नारे का कुरान या मुसलमानों के किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद कई मुसलमान इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने बिना इस नारे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि 26 सितंबर को इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा और नेता नदीम खान ने भीड़ को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने के लिए उकसाया ताकि मुस्लिम युवाओं के खिलाफ अत्याचारों और झूठे मामलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सके। धारा 163 लागू होने के बावजूद 500 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसमें सिर कलम करने की मांग वाला नारा भी शामिल है। पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस की लाठियां छीन लीं, वर्दी फाड़ दी व पेट्रोल बम फेंकने, फायरिंग एवं पत्थरबाजी का सहारा लिया।

कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के तहत बनाए गए कानून का सम्मान करने की बजाय कानून को चुनौती देने की कोशिश करता है या सज़ा देने के बहाने लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर कलम करने की बात कहने वाला नारा लगाना न सिर्फ संवैधानिक मकसद के खिलाफ है, बल्कि भारतीय कानूनी सिस्टम की कानूनी अथॉरिटी के लिए भी एक चुनौती है।

पाकिस्तान से हुई नारे की शुरुआत कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस नारे की शुरुआत इस्लामिक धर्मग्रंथों से नहीं बल्कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल से हुई। कोर्ट ने कहा कि यह नारा कुरान या मुसलमानों के दूसरे धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता। आदेश में बताया गया कि पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून कैसे विकसित हुए। 1927 में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून से लेकर जनरल ज़िया-उल-हक द्वारा 1982 में किए गए संशोधनों और 1986 में किए गए बाद के बदलावों तक।