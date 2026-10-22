गर्लफ्रेंड बनाने में कोई बुराई नहीं, शादी का वादा किया है तो उसे पूरा भी करो, युवाओं को राज्यपाल आनंदीबेन की सलाह
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को सलाह दी। उन्होंने कहा, गर्लफ्रेंड बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम उम्र की बच्चियों को मां बनाकर छोड़ देना गलत है। पहले युवा अपने पैरों पर खड़े होकर जिम्मेदारी को समझें।
UP Governor Anandiben Patel: कम उम्र की लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, गर्लफ्रेंड बनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी बच्चियों को मां बनाकर छोड़ देना गलत है। युवाओं को सलाह देते हुए राज्यपाल ने कहा, अगर किसी लड़की से शादी का वादा किया है तो उसे पूरा भी करो। लखनऊ स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सातवें दीक्षांत समारोह में पहुंचीं राज्यपाल ने कहा, युवाओं को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि वे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें।
यूथ को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, छात्र गलत कामों में हिस्सा न लें और न ही किसी दूसरे साथी को ऐसा करने दें। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे विचारों के महत्व भी समझेंगे। उन्होंने युवाओं को पानी का उदाहरण देते हुए समझाते हुए कहा, अगर लगातार उसमें गंदगी डाली जाएगी तो साफ पानी दूषित हो जाएगा, लेकिन उसे साफ रखने का प्रयास किया जाए तो पानी की शुद्धता बनी रहेगी। इसी तरह समाज में अच्छे विचारों और सही ज्ञान को बढ़ावा देना भी जरूरी है। इस दौरान राज्यपाल ने कम उम्र में लड़कियों को मां बनाकर छोड़ देने की प्रवूत्ति पर भी सवाल उठाए। राज्यपाल ने कहा, युवाओं को अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और समाज में गलत गतिविधियों को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा, 13 से 14 साल उम्र की लड़कियों को मां बनाकर छोड़ देना सही नहीं है।
युवाओं के ज्ञान और मेहनत का सही इस्तेमाल जरूरी
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, युवाओं के ज्ञान और मेहनत का सही इस्तेमाल जरूरी है। गरीब परिवारों के बच्चों को ओ बढ़ाने के लिए केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे, तभी वे आत्निर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, जिसके लाभ उठाया जा सकता है। युवाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, युवा डेटा जुटाएं और आर्टिफिशियिल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा, युवाओं को इन तकनीकों का उपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में करना चाहिए।
राज्यपाल ने गुजरात सरकार का भी जिक्र किया
ndiराज्यपाल आंनदीबेन पटेल ने गुजरात सरकार का जिक्र करते हुए कहा, जब वह मंत्री और मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने गुजरात में गरीब बच्चों के लिए एक पहल शुरू की थी। उन्होंने बताया कि लोगों से मुलाकात के दौरान होने वाले खर्च को समाज के हित में इस्तेमाल करने का विचार आया था। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए चने और गुड की व्यवस्था की थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।