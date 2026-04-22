2027 के विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने किसे किया सावधान?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा संगठित गिरोह है। नफरत फैलाना और समाज में दूरी बनाना ही भाजपा का प्रिय एजेंडा है।
Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा संगठित गिरोह है। नफरत फैलाना और समाज में दूरी बनाना ही भाजपा का प्रिय एजेंडा है। भाजपा का आचरण निम्न स्तरीय है। वह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती हैं। अखिलेश यादव ने ये बातें पार्टी मुख्यालय में बुधवार को एससी-एसटी के लिए सुरक्षित सीटों के पूर्व प्रत्याशियों के साथ बैठक में कहीं।
सपा प्रमुख ने पार्टी नेताओं को भाजपा से सावधान करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। भाजपा से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव भाजपा का हारना तय है। भाजपा अभी से विपक्ष की भूमिका में है। भाजपा की यह स्थिति स्थायी और स्थिर है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हथियार चालाकी भरा है। जनता उसकी चालाकी को समझती है। इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर जाना ही है।
लोकतंत्र के साथ छल कर रही भाजपा
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के साथ छल कर रही है। वह महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। देश में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया है। महिला आरक्षण बिल को 2023 में संसद से सर्व सहमति से पास कर दिया है लेकिन भाजपा के नेता झूठ बोलने से नहीं बाज आ रहे हैं। देश की जनता भाजपा के झूठ और भ्रामक प्रचार को समझ रही है। पीडीए की एकता से घबराई भाजपा जनता के बीच इसी तरह का प्रोपेगण्डा चलाती है। भाजपा भ्रष्टाचार, लूट, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए झूठ का सहारा लेती है।
चुनाव जमीन पर होगा, दूसरों पर नहीं करना है भरोसा
अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के लिए आज से ही काम शुरू करना है। बूथ स्तर पर विशेष ध्यान देना है। चुनाव जमीन पर ही होगा। दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। अपनी ताकत पर निर्भर रहना है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया था। लोकतंत्र को बचाना है। जनता के सम्मान को लौटाना हैं, समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान होता है। पीडीए का जनाधार बड़ा है। पीडीए एकजुट है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी को न्याय मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर मौजूद रहीं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।