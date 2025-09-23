‘आई लव मोहम्मद’ लिखने पर नहीं है कोई FIR, पुलिस ने इस वजह से दर्ज किया केस

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस संबंध में बात की गई थी। रिपोर्ट ‘आई लव मोहम्मद’ लिखने पर नहीं रास्ते में बोर्ड लगाने और पोस्टर फाड़ने पर दर्ज की गई। हम धर्म गुरुओं के साथ फिर बैठक कर स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। ताकि कहीं कोई विवाद न हो।

‘आई लव मोहम्मद’ को लेकर कई जगह तूफान मचा है। कहीं जुलूसों में बवाल हुए तो कहीं सड़क पर नारेबाजी हो रही है। दरअसल कानपुर से शुरू हुए इस विवाद के पीछे की असल कहानी कुछ और ही है। मुकदमा ‘आई लव मोहम्मद’ लिखने पर नहीं बल्कि इसका बोर्ड गलत जगह लगाने पर दर्ज किया गया था। कुछ लोगों ने घटनाक्रम का रंग-रूप बदल कर इसे प्रचारित कर दिया। पुलिस इसे लेकर सफाई दे चुकी है, पर गलतफहमी नहीं मिटी। अब पुलिस अफसर एक बार फिर धर्मगुरुओं के साथ बैठकर हकीकत बताते हुए मामला शांत कराने में जुट गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं।

क्या बोले पुलिस अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस संबंध में बात की गई थी। उन्हें स्पष्ट बताया गया कि रिपोर्ट ‘आई लव मोहम्मद’ लिखने पर नहीं रास्ते में बोर्ड लगाने और पोस्टर फाड़ने पर दर्ज की गई। हम धर्म गुरुओं के साथ फिर बैठक कर स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। ताकि कहीं कोई विवाद न हो।

कानून हाथ में न लेने की अपील कानपुर के शहर काजी हाफिज मामूर अहमद जामई ने कहा कि पुलिस के एकतरफा एक्शन से सवाल उठे हैं। इस मामले को देखा जा रहा है। साथ ही हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क, सूबे और शहर में अमन बरकरार रखें। हर स्तर पर बात चल रही है और जल्द ही इसका नतीजा सामने आएगा। हम कानून अपने हाथों में न लें।

यह है मामला, ऐसे हुई एफआईआर रावतपुर के सैय्यद नगर मोहल्ले में चार सितंबर को बारावफात पर सजावट की गई थी। इसी दौरान ‘आई लव मोहम्मद’ लिखा बोर्ड रास्ते पर लगाया गया था। क्षेत्रीय लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध जताया। इस पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पुलिस ने रास्ते से हटवाकर बोर्ड कार्यक्रम स्थल के पास लगवा दिया। इसमें दोनों पक्ष राजी थे। अगले दिन उसी क्षेत्र से बारावफात का जुलूस निकला। इसमें शामिल गाड़ियों में सवार युवकों ने एक धार्मिक पोस्टर फाड़ दिया। इसका भी विरोध हुआ। इलाके में तनाव पनप रहा था। इन घटनाक्रमों की वीडियो फुटेज मिलने पर 10 सितंबर को एसआई पंकज शर्मा ने रावतपुर थाने में नौ नामजद और 10-15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें दो वाहनों के भी नंबर दिए गए थे।

ओवैसी की टिप्पणी के बाद देशभर में शुरू हो गए प्रदर्शन मामला एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद्उद्दीन ओवैसी तक पहुंचा तो उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी कर दी। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। रविवार को पीलीभींत, उन्नाव के शुक्लागंज के साथ ही उत्तराखंड के काशीपुर में विरोध-प्रदर्शन हुए।

सोशल मीडिया पर कैंपेन पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू कर दिया गया। जिसमें यह कहा जा रहा है कि ‘आई लव मोहम्मद’ का बोर्ड लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पेंचबाग और रावतपुर से लोगों ने जुलूस निकाल विरोध जताया और मुकदमा खत्म करने की मांग की।

अगले दिन स्पष्ट किया था केस दर्ज करने के दूसरे दिन पुलिस की ओर से स्पष्ट भी किया गया कि मुकदमा ‘आई लव मोहम्मद’ के बोर्ड पर नहीं बल्कि बोर्ड को गलत जगह लगाने पर दर्ज हुआ था। इसके साथ ही दूसरे समुदाय के धार्मिक पोस्टर फाड़ने के भी आरोप हैं।

इंस्पेक्टर के स्टार नोचने पर बड़ी कार्रवाई वहीं उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मनोहरनगर में रविवार रात आई लव मोहम्मद के समर्थन में निकाले गए जुलूस को रोकने पर पुलिस पर पथराव और इंस्पेक्टर के स्टार नोंचने में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आठ लोगों को नामजद करते हुए 38 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। पांच आरोपियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है।

बालूघाट चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह एसआई विनय यादव, राजेन्द्र सिंह चौहान तथा पुलिसकर्मियों विश्वजीत भारती, मोहित कुमार, कुन्दन यादव व तरुण कुमार के साथ कस्बा गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि मनोहरनगर में कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर काफी भीड़ दिखाई दी। पुलिस के चेतावनी देने पर उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर गाली-गलौज करते हुए पथराव कर दिया। बीट कांस्टेबल मोहित कुमार ने हमलावरों शाने वारिस, आफाक अहमद, अयाज, नौशाद, सोनू, अल्तमश, महताब आलम व मोहम्मद आमिर को पहचान लिया था। इनके साथ ही 30 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने, धमकी देने और पथराव करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।