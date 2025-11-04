मुझसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, हिस्ट्रीशीटर हूं; दिशा की बैठक स्थगित होने पर भड़के भाजपा सांसद देवेंद्र भोले

संक्षेप: भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का एक विवादित बयान सामने आया है। दिशा की बैठक के दौरान पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी से तीखी नोकझोंक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भोले ने खुद को कानपुर का सबसे बड़ा बदमाश और हिस्ट्रीशीटर बता दिया।

यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर से भाजपा सांसद देवेन्द्र सिंह भोले ने खुद को कानपुर का सबसे बड़ा बदमाश और हिस्ट्रीशीटर बता दिया। वह दिशा की बैठक में पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी से विवाद के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। हालांकि खुद को बदमाश-हिस्ट्रीशीटर कहने के तत्काल बाद उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित भी बताया। कहा कि जिस सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे, उसी ने खत्म भी कराए। भोले का यह वीडियो वायरल हो रहा है। आपका अपना लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद दिशा की बैठक स्थगित कर दी गई। अंदर तो भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व मंत्री अनिल शुक्ल वारसी ने एक-दूसरे पर खूब आरोप-प्रत्यारोप लगाए। दोनों नेता गुस्से में अपनी-अपनी कुर्सी से उठ गए। अपने समर्थकों को गुंडा कहने पर सांसद भोले ने बैठक को स्थगित कर दी। बाहर पत्रकारों से बात की। उनके निशाने पर राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ल वारसी रहे।

भोले ने कहा, 'वारसी ब्राह्मणों की जाति पर राजनीति करते हैं। वारसी मेरे भाई हैं बावजूद इसके वह खुलेआम कह चुके हैं वह मुझे सांसद नहीं मानते। फैक्ट्री वाले नियमों के खिलाफ कोई काम करेंगे तो जांच के लिए पत्र लिखा जाएगा। मेरे द्वारा कभी जाति के आधार पर काम नहीं किया गया। 2021 में गहोलिया कांड में इन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया अब फिर चुनाव आ रहा है तो माहौल बनाने में लगे हैं। वह (प्रतिभा शुक्ला) कहती फिर रही हैं कि मेरे पास फाइलें नहीं आती हैं तो फिर वह मंत्री बनी क्यों घूम रही हैं..अब इसमें मेरा क्या दोष है। मुझे व मेरे समर्थकों को कोई गुंडा कहेगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा।'