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देश में आज 2 खलनायक—पहला मुसलमान, दूसरा सवर्ण; रामनवमी पर क्या कह गए बृजभूषण शरण सिंह

Mar 28, 2026 05:24 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज इस देश अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात गहरी चोट करेगी। एक मुसलमान, दूसरा सवर्ण। मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं लेकिन सवर्णों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, हमें बता दीजिए।

देश में आज 2 खलनायक—पहला मुसलमान, दूसरा सवर्ण; रामनवमी पर क्या कह गए बृजभूषण शरण सिंह

UP News: उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से भाजपा के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह का रामनवमी पर ऐसा बयान सामने आया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण। बृजभूषण का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर रहे हैं।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज इस देश अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात गहरी चोट करेगी। उन्होंने कार्यक्रम में एक पूर्व वक्ता का हवाला देते हुए कहा कि सारी समस्या केवल मुसलमानों की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना जिले के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। बृजभूषण शरण सिंह ने सवर्ण कहने के बाद कई बार इसे (सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण) दोहराया।

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बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं लेकिन सवर्णों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, हमें बता दीजिए। उन्होंने इशारों में यूजीसी बिल को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में सभी समस्याएं तो मुस्लिमों की वजह से होती हैं तो ऐसे में उनके साथ कौन खड़ा है। भाजपा को छोड़कर तमाम दल उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सवाल किया- ‘सवर्णों के साथ कौन सा दल खड़ा है?’ इस पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जवाब दिया-‘कोई नहीं।’ तब बृजभूषण शरण सिंह ने जोर देकर कहा- क्यों सवर्ण हो गए न खलनायक।

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पूर्व सांसद ने एक शेर-‘इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे’, पढ़ा और इसे सवर्णों की हालत से जोड़ते हतुए कहा कि हमें अपना देखना होगा ओर शर्म छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता बनाना होगा। हमें सभी को जोड़ना होगा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रामनवमी के मौके पर सभी लोगों से श्रीराम के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम ने ऋषि भारद्वाज, आदिवासी, केवट, जंगल वासी और वनवासी सभी को जोड़ा था। उनका चरित्र हमें अपने साथ सभी को जोड़कर आगे बढ़ने की सलाह देता है। जो लोग भी हमारे साथ चलने को तैयार हैं, हमें उन्हें साथ लेना होगा।

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Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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