देश में आज 2 खलनायक—पहला मुसलमान, दूसरा सवर्ण; रामनवमी पर क्या कह गए बृजभूषण शरण सिंह

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज इस देश अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात गहरी चोट करेगी। एक मुसलमान, दूसरा सवर्ण। मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं लेकिन सवर्णों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, हमें बता दीजिए।

UP News: उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से भाजपा के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह का रामनवमी पर ऐसा बयान सामने आया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुसलमान और दूसरा सवर्ण। बृजभूषण का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर रहे हैं।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज इस देश अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात गहरी चोट करेगी। उन्होंने कार्यक्रम में एक पूर्व वक्ता का हवाला देते हुए कहा कि सारी समस्या केवल मुसलमानों की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना जिले के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं कि मेरी यह बात गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। बृजभूषण शरण सिंह ने सवर्ण कहने के बाद कई बार इसे (सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण, सवर्ण) दोहराया।

बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा सारी पार्टियां खड़ी हैं लेकिन सवर्णों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, हमें बता दीजिए। उन्होंने इशारों में यूजीसी बिल को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में सभी समस्याएं तो मुस्लिमों की वजह से होती हैं तो ऐसे में उनके साथ कौन खड़ा है। भाजपा को छोड़कर तमाम दल उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से सवाल किया- ‘सवर्णों के साथ कौन सा दल खड़ा है?’ इस पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जवाब दिया-‘कोई नहीं।’ तब बृजभूषण शरण सिंह ने जोर देकर कहा- क्यों सवर्ण हो गए न खलनायक।