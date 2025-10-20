...तो होता है धोखा, यह सोने का नहीं सावधान रहने का समय, अयोध्या से सीएम योगी ने चेताया

Hindustan Hindi News
संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या में दिवाली मिलन  समारोह में लोगों को चेताते हुए कहा कि जब हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है, तो हम निश्चिंत होकर सोते हैं, लेकिन तभी हमारे साथ धोखा होने की भी आशंका रहती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को अयोध्या के कारसेवकपुरम में आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है, तो हम निश्चिंत होकर सोते हैं, लेकिन तभी हमारे साथ धोखा होने की भी आशंका रहती है। उन्‍होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि यह सोने का समय नहीं है। हमें समाज और देश में फूड डालने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और अब जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान हैं, तब हमारा दायित्व और अधिक बढ़ गया है। हमें समाज के एक-एक तबके को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि त्योहार का उत्साह तभी सार्थक होता है, जब समाज के हर तबके को अपनी खुशी में शामिल किया जाए।

सीएम योगी ने कहा कि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जब वह आगे बढ़े, तो उन्हें अयोध्या धाम की स्वच्छता के नये मानक गढ़ने वालों के बीच पहुंचने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह उन लोगों की बस्ती में पहुंचे, जो जीवन भर लोगों को नदी पार करवाते रहे हैं। योगी ने कहा कि निषाद बस्ती में जाकर मुझे मिष्ठान वितरण का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम ने भी तो यही किया था। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था, शबरी के जूठे बेर खाकर कृतज्ञता ज्ञापित की थी। भगवान राम का इंतजार कर रही शबरी प्रभु का दर्शन करके अभिभूत थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आज हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तो रामराज्य को आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना और रामराज्य की अवधारणा को साकार करेगा। उन्होंने समारोह में मौजूद संत समाज से दीपावली पर विशेष आग्रह किया कि जहां अभाव है, वहां अपने आशीर्वाद से मिष्ठान पहुंचाने में योगदान दें।