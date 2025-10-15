Hindustan Hindi News
...तो उसी दिन हो जाएगा अखिलेश दुबे का एनकाउंटर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहां निशाना?

संक्षेप: कानपुर के वकील अखिलेश दुबे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को बड़ा दावा किया। यूपी में हो रहे एनकाउंटरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। यह भी कहा कि जिस दिन अधिकारियों को अपनी पोल खुलती दिखेगी अखिलेश दुबे का एनकाउंटर हो जाएगा।  

Wed, 15 Oct 2025 06:32 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटरों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कई पुलिस वाले इस समय जेल में हैं। अखिलेश यादव ने कानपुर में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी वकील अखिलेश दुबे का जिक्र किया और कहा कि अगर मुठभेड़ से ही कानून व्यवस्था बेहतर होती तो सरकार अखिलेश दुबे का 'एनकाउंटर' क्यों नहीं कर रही है? अखिलेश ने यह भी कहा कि जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, उसी दिन दुबे का भी 'एनकाउंटर' हो जाएगा।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह सरकार लोगों को मुठभेड़ की घटनाओं से डराना चाहती है, वह इसके जरिए कानून-व्यवस्था नहीं ठीक करना चाहती बल्कि लोगों को डरा कर एक सोच विकसित करना चाहती है कि देखिए हम कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। अखिलेश ने राज्य सरकार पर पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि जब पुलिस का सियासी उपयोग होगा तो कानून-व्यवस्था कौन देखेगा, परिणाम है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था इस कदर बिगड़ी हुई है।

विप चुनाव में कांग्रेस-सपा अलग अलग क्यों

वहीं, यूपी में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव में सपा-कांग्रेस के अलग अलग लड़ने के सवाल का भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि यह बहुत निजी स्तर का चुनाव होता है। हमारा गठबंधन है और रहेगा। हम इस गठबंधन को और मजबूत करेंगे। उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे।

बिहार में जो बुलाएगा हम जाएंगे

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि बिहार में जो बुलाएगा, हम जाएंगे। हमने कहा कि हम समाजवादियों और यहां की जनता ने भाजपा को अवध में हराया। अब बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे हमारी मदद करें।