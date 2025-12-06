Hindustan Hindi News
…तो 40 लाख पेड़ लगाने पड़ते, पीएम मोदी ने बताया कैसे उनकी काशी देश के लिए बन गई मॉडल

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सूर्य घर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि काशी देश भर में मॉडल बन गई है। यहां के लोगों ने इतना कार्बन उत्सर्जन कम किया है, जिसे कम करने के लिए 40 लाख पेड़ लगाने पड़ते।

Dec 06, 2025 10:26 pm IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्रांति पर हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बात करते हुए कहा कि 2014 तक देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता (Solar Energy Generation Capacity) सिर्फ 3 गीगावाट थी, जो पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। उन्होंने इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र काशी के आंकड़े देते हुए बताया कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गई है। काशी ने सौर्य उर्जा से इतना कार्बन उत्सर्जन कम किया है जितने को कम करने के लिए 40 लाख पेड़ लगाने की जरूरत होती। पीएम ने काशी का पूरा आंकड़ा पेश किया और कहा कि काशी के लोगों को हर महीने करीब 5 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।

प्रधानमंत्री ने देश के सामने मौजूद ऊर्जा चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत हर साल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये का पेट्रोल, डीजल और गैस आयात करता है। उन्होंने कहा कि 12.5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है। इतनी बड़ी आयात लागत के बावजूद 2014 तक भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता केवल 3 गीगावाट थी।

पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। कुल क्षमता 130 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से रूफटॉप सोलर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफ टॉप सोलर से ही जोड़ी है।

काशी बना 'पीएम सूर्य घर' योजना का मॉडल

प्रधानमंत्री ने अपनी संसदीय क्षेत्र काशी (वाराणसी) के सांसद के नाते 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की सफलता के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में यह योजना लागू हो चुकी है और सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इन संयंत्रों से हर रोज 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है। इससे काशी के लोगों के हर महीने करीब 5 करोड़ रुपये बिजली बिल के मद में बच रहे हैं। यानी सालभर में 60 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।

पर्यावरण को मिला बड़ा फायदा

प्रधानमंत्री ने इस योजना के पर्यावरणीय लाभों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90 हजार मेट्रिक टन कार्बन एमिशन (उत्सर्जन) कम हो रहा है। उन्होंने समझाया कि इतने कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने (खपाने) के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते।

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि यह केवल काशी के आंकड़े हैं, पूरे देश में यह योजना कितनी बड़ा फायदा पहुंचा रही है, इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में सीधी भागीदारी करने का मौका दे रही है।