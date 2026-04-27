इनकी सोच है कि महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहें, अपर्णा यादव जमकर बरसीं

इनकी सोच है कि महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहें, अपर्णा यादव जमकर बरसीं
तुलसीपुर में अपर्णा यादव विपक्ष पर खूब बरसीं। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो मंच पर महिलाओं के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन इनकी सोच है कि महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहें। वह तालियां बजाएं लेकिन नेतृत्व न करें।
संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले बिल के गिरने बाद कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के विरोध में महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के क्रम में सोमवार को यूपी के तुलसीपुर में आयोजित नारी आक्रोश सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी की नेता राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शामिल हुईं। उन्होंने विपक्ष को महिलाओं का विरोधी बताया। अपर्णा यादव विपक्ष पर खूब बरसीं। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो मंच पर महिलाओं के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन इनकी सोच है कि महिलाएं सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहें। वह तालियां बजाएं लेकिन नेतृत्व न करें।
गिलौला क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित सत्य नारायण उच्च शिक्षा संस्थान में भाजपा जिलाध्यक्ष डा मिश्रीलाल वर्मा की अध्यक्षता में जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। अपर्णा यादव इस कार्यक्रम में विपक्ष पर हमलावर दिखीं। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल बिल नहीं, बल्कि महिलाओं के पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंचने का दरवाजा था। जिसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बंद कर दिया। विपक्ष को महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि नारी सब भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकार का बिल गिरने पर खुशियां मनाईं।
गोरखपुर में भी विपक्ष पर बोला था हमला
इससे पहले अपर्णा यादव गोरखपुर में हुए कार्यक्रम के दौरान भी विपक्ष पर हमला बोला था। गोरखपुर में भी भाजपा नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव महिला ने आरक्षण विधेयक गिरने के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला था। अपर्णा ने कहा कि विपक्षी दलों को इस बिल का समर्थन करके इसे पास करवाना चाहिए था क्योंकि ये देश की आधी आबादी के हित की बात है।
सपा के झंडा जलाए जाने को लेकर किए गए सवाल पर दिया था जवाब
इस दौरान अपर्णा ने सपा के झंडा जलाए जाने को लेकर किए गए सवाल पर भी जबाव दिया था। अपर्णा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने की वजह से हर महिला बहुत आक्रोशित है। सभी जनप्रतिनिधि से लेकर जगह-जगह पर देशभर में महिलाओं ने अपना आक्रोश दर्ज कराया। उन्होंने इसी आक्रोश को प्रकट किया था। मेरा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आक्रोश नहीं था।
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