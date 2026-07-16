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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: रामलला से क्षमा-याचना के लिए विशेष अनुष्ठान, गोविंद देव गिरी ने शुरू की पूजा

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट अब प्रायश्चित करेगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसको लेकर विशेष अनुष्ठान का आयोजन भी किया है। 10 दिवसीय यह प्रायश्चित पूजन राम मंदिर परिसर में कई स्थानों पर हो रही है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: रामलला से क्षमा-याचना के लिए विशेष अनुष्ठान, गोविंद देव गिरी ने शुरू की पूजा

Ram Mandir Controversy: श्री राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब इसका प्रायश्चित करने में जुट गया है। इसके लिए ट्रस्ट ने पूजा-अर्चना शुरू कराई है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसे आस्था के साथ हुई चूक माना है और विधि-विधान से शुद्धिकरण के बाद क्षमा-याचना के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कुल मिलाकर 70 वैदिक आचार्य इस पूजन में शामिल हैं। 10 दिवसीय प्रायश्चित पूजन राम मंदिर के गर्भगृह और परकोटा सहित मंदिर परिसर के कई स्थानों में एक साथ चल रहा है। आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, रुद्राभिषेक और रामार्चन किया जा रहा है।

मान्यता है कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता या चोरी जैसी घटना के बाद मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रायश्चित पूजन आवश्यक होता है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी बताते हैं कि सबसे पहले भूल का प्रायश्चित यह होता है कि उसे दोहराना नहीं चाहिए। यह निश्चित करना होगा कि अब इस प्रकार का अपहार (चुराना या हड़प लेना) वहां नहीं होगा। इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा पहला आवश्यक कदम है। इसके लिए उन्होंने कुछ नई व्यवस्था का संचालन प्रारंभ कर दिया है।

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रोज विशिष्ट जप और स्रोत पाठ कर रहे गोविंद गिरी

उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें भी प्रायश्चित करना चाहिए इसलिए वह रोज विशिष्ट जप और स्त्रोत पाठ इत्यादि कर रहे हैं। जिस जगह यह दुस्साहसिक कृत्य किया गया है, वहां भगवान का वास है। ऐसे में वहां का पाप मिटाने के लिए और हमारे दोष के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां अनुष्ठान आरंभ किया है। उन्होंने बताया है कि राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखना ट्रस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

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संघ परिवार के भरोसे को चढ़ावा चोरी से पहुंची चोट

चढ़ावा चोरी प्रकरण ने संघ परिवार के भरोसे को गहरी चोट दी है। शायद यही वजह रही है कि लोगों के बीच संगठन की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए ट्रस्ट से पदाधिकारियों और सदस्यों के तौर पर चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफों पर पुनर्विचार जैसी औपचारिकता भी नहीं निभाई गई। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मीडिया से सोशल मीडिया तक जिस तरह ट्रस्ट से लेकर संघ तक पर आरोपों के हमले हुए और सियासी दलों ने मुद्दे को तूल दिया, उससे संघ नेतृत्व समेत पूरे परिवार को आघात लगा। एक तरफ संघ के सौ वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था वहीं, दूसरी ओर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना संगठन के लिए वज्रपात की तरह गिरी। ऐसे में नेतृत्व भी समझ नहीं पा रहा था कि इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। लंबे चिंतन के बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सामने आए और उन्होंने लिखित बयान पढ़ा और संघ प्रमुख ने भी उनकी राय को अपना समर्थन बताया।

तो संघ के ही वरिष्ठ नेता ने चंपत को एफआईआर से रोका था

मामला खुलने के बाद अंदरखाने मची उथल-पुथल में सबसे पहला निर्णय महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे लेने का हुआ। हालांकि सूत्रों की मानें तो चंपतराय इसके लिए पहले तैयार नहीं हुए, क्योंकि कथित तौर पर छह जून को चोरी की एफआईआर कराने से संगठन के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद वह गुस्से में रामजन्म भूमि थाने से पैदल लौटे। बताया जाता है कि वह उस दिन मानसिक रूप से परेशान थे। उन्हें भविष्य की घटनाओं का अंदाजा हो चुका था। यही कारण रहा कि सात जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आने के बाद जवाब नहीं देना चाहते थे। मगर जबरन जवाब दिलाया गया तो व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि नियमित ऑडिट हो रही है। कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। यहीं से सब उल्टा हो गया, क्योंकि चोरी के जो आरोपी पकड़े गए थे, उनके यहां करीब 80 लाख की धनराशि की बरामदगी की खबर फैल चुकी थी। परिसर के कर्मचारियों के जरिए खबरें बाहर आ रही थीं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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