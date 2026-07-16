राम मंदिर चढ़ावा चोरी: रामलला से क्षमा-याचना के लिए विशेष अनुष्ठान, गोविंद देव गिरी ने शुरू की पूजा

राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट अब प्रायश्चित करेगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसको लेकर विशेष अनुष्ठान का आयोजन भी किया है। 10 दिवसीय यह प्रायश्चित पूजन राम मंदिर परिसर में कई स्थानों पर हो रही है।

Ram Mandir Controversy: श्री राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब इसका प्रायश्चित करने में जुट गया है। इसके लिए ट्रस्ट ने पूजा-अर्चना शुरू कराई है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसे आस्था के साथ हुई चूक माना है और विधि-विधान से शुद्धिकरण के बाद क्षमा-याचना के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कुल मिलाकर 70 वैदिक आचार्य इस पूजन में शामिल हैं। 10 दिवसीय प्रायश्चित पूजन राम मंदिर के गर्भगृह और परकोटा सहित मंदिर परिसर के कई स्थानों में एक साथ चल रहा है। आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, रुद्राभिषेक और रामार्चन किया जा रहा है।

मान्यता है कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता या चोरी जैसी घटना के बाद मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रायश्चित पूजन आवश्यक होता है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी बताते हैं कि सबसे पहले भूल का प्रायश्चित यह होता है कि उसे दोहराना नहीं चाहिए। यह निश्चित करना होगा कि अब इस प्रकार का अपहार (चुराना या हड़प लेना) वहां नहीं होगा। इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा पहला आवश्यक कदम है। इसके लिए उन्होंने कुछ नई व्यवस्था का संचालन प्रारंभ कर दिया है।

रोज विशिष्ट जप और स्रोत पाठ कर रहे गोविंद गिरी उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें भी प्रायश्चित करना चाहिए इसलिए वह रोज विशिष्ट जप और स्त्रोत पाठ इत्यादि कर रहे हैं। जिस जगह यह दुस्साहसिक कृत्य किया गया है, वहां भगवान का वास है। ऐसे में वहां का पाप मिटाने के लिए और हमारे दोष के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां अनुष्ठान आरंभ किया है। उन्होंने बताया है कि राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखना ट्रस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

संघ परिवार के भरोसे को चढ़ावा चोरी से पहुंची चोट चढ़ावा चोरी प्रकरण ने संघ परिवार के भरोसे को गहरी चोट दी है। शायद यही वजह रही है कि लोगों के बीच संगठन की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए ट्रस्ट से पदाधिकारियों और सदस्यों के तौर पर चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफों पर पुनर्विचार जैसी औपचारिकता भी नहीं निभाई गई। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मीडिया से सोशल मीडिया तक जिस तरह ट्रस्ट से लेकर संघ तक पर आरोपों के हमले हुए और सियासी दलों ने मुद्दे को तूल दिया, उससे संघ नेतृत्व समेत पूरे परिवार को आघात लगा। एक तरफ संघ के सौ वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था वहीं, दूसरी ओर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना संगठन के लिए वज्रपात की तरह गिरी। ऐसे में नेतृत्व भी समझ नहीं पा रहा था कि इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। लंबे चिंतन के बाद संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सामने आए और उन्होंने लिखित बयान पढ़ा और संघ प्रमुख ने भी उनकी राय को अपना समर्थन बताया।