राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अयोध्या पुलिस को सांसद संजय सिंह ने दी तहरीर, FIR और गिरफ्तारी की मांग

AAP सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य के खिलाफ अयोध्या में तहरीर देकर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने दान और चढ़ावे में करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार और जांच एजेंसियों पर आरोपितों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी (AAP) के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के राम जन्मभूमि थाना प्रभारी को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ नामजद तहरीर भेजकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने यह जानकारी दी। संजय सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी। चंपत राय गैंग के खिलाफ करोड़ों रुपये की हेराफेरी और गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए अयोध्या थाने में तहरीर दी गई है। चंदा चोरों को गिरफ्तार करो। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा, ईडी पार्टी (भाजपा) ने राम मंदिर लूटा’।

आरोपियों को संरक्षण दे रहीं जांच एजेंसियां उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान से जुड़े कथित महाघोटाले से पूरा देश हैरान है, लेकिन भाजपा सरकार और उसकी जांच एजेंसियां आरोपितों को संरक्षण दे रही हैं। आप सांसद ने कहा कि देश में एक 'ईडी पार्टी' काम कर रही है, जो विपक्ष के छोटे-बड़े मामलों में ईडी और सीबीआई भेज देती है, लेकिन भगवान राम के दान पात्र से कथित तौर पर हुई सैकड़ों करोड़ रुपये की चोरी पर उसकी जुबान बंद है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब मामले में तथ्य, प्रमाण, बयान और कथित चोरी के माल की बरामदगी की बात सामने आ चुकी है, तब भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल और टिन्नू जैसे मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

CCTV फुटेज और कैश बरामदगी के मिले सबूत उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज और नकदी बरामदगी जैसे सबूत होने के बावजूद कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप सांसद ने राम मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट को भंग करने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संतों और धार्मिक नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।