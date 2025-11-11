थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी, एसपी का ऐक्शन; चार सिपाही सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के हरदोई में थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी हो गई। शिकायत के बाद एसपी ऐक्शन आए। इसके बाद पुलिस कप्तान ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित दिया है।

यूपी के हरदोई में सवायजपुर थाने के प्रभारी प्रिंस कुमार के पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास से 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी हो गए। उन्होंने सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। मंगलवार को मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस कप्तान ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित दिया है।

बलिया जिले के मूल निवासी प्रिंस कुमार इस समय सवायजपुर थाने के प्रभारी हैं। प्रिंस कुमार ने बताया कि नौ नवंबर को वह शीतकालीन वर्दी लेने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पर गए तो देखा कि उनकी शादी में माता-पिता द्वारा दिए गए करीब 20 लाख के गहनों के अलावा पत्नी के 15 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी हो गए हैं। घर का पूरा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। इस समय उनका परिवार बलिया में था। उन्होंने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मामला गंभीर है। लापरवाही बरतने वाले चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।