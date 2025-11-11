Hindustan Hindi News
थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी, एसपी का ऐक्शन; चार सिपाही सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के हरदोई में थानेदार के सरकारी आवास में 35 लाख की चोरी हो गई। शिकायत के बाद एसपी ऐक्शन आए। इसके बाद पुलिस कप्तान ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित दिया है।

Tue, 11 Nov 2025 11:19 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हरदोई में सवायजपुर थाने के प्रभारी प्रिंस कुमार के पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास से 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी हो गए। उन्होंने सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। मंगलवार को मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस कप्तान ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित दिया है।

बलिया जिले के मूल निवासी प्रिंस कुमार इस समय सवायजपुर थाने के प्रभारी हैं। प्रिंस कुमार ने बताया कि नौ नवंबर को वह शीतकालीन वर्दी लेने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पर गए तो देखा कि उनकी शादी में माता-पिता द्वारा दिए गए करीब 20 लाख के गहनों के अलावा पत्नी के 15 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी हो गए हैं। घर का पूरा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। इस समय उनका परिवार बलिया में था। उन्होंने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मामला गंभीर है। लापरवाही बरतने वाले चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।

बलिया गया था परिवार

प्रिंस कुमार ने बताया कि इन दिनों वह सवायजपुर में बने अग्निशमन केंद्र स्थित आवास पर अकेले रहते हैं। 31 जुलाई को उनकी यहां तैनाती हुई थी। इसके पहले हरदोई शहर की रेलवेगंज में चौकी इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि उनके पुलिस लाइन स्थित राजकीय आवास पर ताला लगा था। पत्नी और बच्चे बलिया स्थित पैतृक घर गए थे।

