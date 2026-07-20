मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में चोरी, मुख्य द्वार पर लगा दानपात्र तोड़ रुपए ले गया चोर

मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में एक चोर मुख्यद्वार पर लगा दानपात्र तोड़ कर हजारोंं रुपए चुरा ले गया। चोरी करने के दौरान वह सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। चोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। टूटा दानपात्र देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे दानपात्र को तोड़कर चोर हजारों रुपये चोरी कर ले गया। दानपात्र को तोड़कर चोरी करने वाला चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। दानपात्र तोड़ने और रुपये चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह घटना रविवार रात करीब दो बजे की है। चोर अपने साथ एक बैग में हथौड़ी और सरिया लेकर पहुंचा। पैंट-शर्ट पहने और नंगे पांव चोर ने द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार लगे दानपात्र को सरिया और हथौड़ी की मदद से तोड़ने का प्रयास शुरू किया। उसने ताला भी तोड़ा। बीच-बीच में वह सीढि़यां उतरकर बाजार में यह देखने लगता कि कोई आ तो नहीं रहा। इस बीच एक स्कूटी सवार निकला, तो चोर सीढ़ियों पर बैठ गया। दानपात्र तोड़ने के दौरान वह कुछ देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और मोबाइल फोन चलाने लगता। इसके बाद वह फिर से लोहे की सरिया से मंदिर के दानपात्र और ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगता।

दानपात्र से नोट निकाल बैग में भरे दानपात्र खोलने में सफलता मिलने पर चोर ने दानपात्र से रुपये निकालकर बैग में भर लिये। वीडियो में दिख रहा है कि चोर दानपात्र से रुपये निकालता है और अपने बैग में डालने लगता है। दानपात्र से रुपये निकालकर उसने करीब आधा दर्जन बार बैग में डाले। इस बीच कुछ रुपये नीचे गिरे तो उसने उन्हें समेटकर बैग में डाल लिया। इसके बाद उसने दानपात्र को बंद किया और वह बैग को लेकर निकल गया। यह पूरी घटना मंदिर के द्वार पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है।

खेरीज नहीं ले गया दानपात्र तोड़ने के बाद चोर ने उसमें से पांच-छह बार हाथ डालकर नोट निकालकर बैग में डाले। चोर इस दानपात्र से नोट तो ले गया लेकिन खेरीज नहीं लेकर गया। खेरीज अगर बैग में डालता तो वजन तो बढ़ता ही, वह आवाज भी करती।

सुबह हुई जानकारी घटना की जानकारी लोगों को सुबह करीब 5:15 बजे तब हुई, जब लोग मंदिर पहुंचे। टूटा दानपात्र देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस चोर की तलाश कर रही है।

पुलिस की बाइक भी गुजरी जिस समय चोर दानपात्र को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, उस समय पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक भी वहां से गुजरी। बाइक पर दो पुलिस कर्मी सवार थे। बाइक जिस समय वहां पहुंची, चोर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। पुलिस कर्मियों की बाइक जब वहां से गुजर गयी तो वह फिर से अपने प्रयास में जुट गया।