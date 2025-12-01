Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThe youth was murdered and his body was burnt in a hut
ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या, कातिलों ने झोपड़ी में डालकर जला दिया शव

ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या, कातिलों ने झोपड़ी में डालकर जला दिया शव

संक्षेप:

सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या कर उसका शव झोपड़ी में जला दिया गया। देर रात हुई घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। 

Mon, 1 Dec 2025 09:29 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, सहारनपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के सहारनपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव पाजराना में ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की हत्या कर उसका शव झोपड़ी में रखकर जला दिया। पुलिस ने एक नामजद सहित दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वारदात रविवार देर रात की है। मृतक के भाई दानिश ने बताया कि उसका बड़ा भाई तारिक रविवार रात गांव के पास अपने ट्यूबवेल पर काम कर रहा था। आरोप है कि गांव का ही नवाब उनसे रंजिश रखता था, उसने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पहले उसके भाई की हत्या कर दी। इसके पश्चात ट्यूबवेल के पास बनी झोपड़ी में आग लगाकर शव को जला दिया। झोपड़ी में आग देखकर गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसके भाई का शव पूरी तरह जल चुका था। गांव में घटना पता लगते ही मौके पर भीड़ एकत्र हो गई।

कोतवाली बेहट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम के साथ आग को बुझाया। इसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में मृतक के भाई ने नवाब और उसके दो अज्ञात साथियों खिलाफ भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

ये भी पढ़ें:सुहागरात पर दुल्हन करती रही इंतज़ार, बल्ब लेने निकला दूल्हा हो गया लापता

काफी समय से रंजिश चल रही थी

हत्या को लेकर गांव में भी चर्चाएं की जा रही हैं। बताया जाता है कि आरोपी और मृतक पक्ष के काफी समय से रंजिश चल रही थी। मृतक के भाई ने भी रंजिश में ही हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच कर रही है।

इस मामले में एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतक के भाई ने गांव के ही एक व्यक्ति पर रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाया है। जल्द नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की सही वजह भी पता लग पाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Saharanpur Saharanpur News Saharanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |