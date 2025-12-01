ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या, कातिलों ने झोपड़ी में डालकर जला दिया शव

संक्षेप: सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या कर उसका शव झोपड़ी में जला दिया गया। देर रात हुई घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है।

यूपी के सहारनपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव पाजराना में ट्यूबवेल पर काम कर रहे युवक की हत्या कर उसका शव झोपड़ी में रखकर जला दिया। पुलिस ने एक नामजद सहित दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है।

वारदात रविवार देर रात की है। मृतक के भाई दानिश ने बताया कि उसका बड़ा भाई तारिक रविवार रात गांव के पास अपने ट्यूबवेल पर काम कर रहा था। आरोप है कि गांव का ही नवाब उनसे रंजिश रखता था, उसने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर पहले उसके भाई की हत्या कर दी। इसके पश्चात ट्यूबवेल के पास बनी झोपड़ी में आग लगाकर शव को जला दिया। झोपड़ी में आग देखकर गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसके भाई का शव पूरी तरह जल चुका था। गांव में घटना पता लगते ही मौके पर भीड़ एकत्र हो गई।

कोतवाली बेहट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम के साथ आग को बुझाया। इसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले में मृतक के भाई ने नवाब और उसके दो अज्ञात साथियों खिलाफ भाई की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

काफी समय से रंजिश चल रही थी हत्या को लेकर गांव में भी चर्चाएं की जा रही हैं। बताया जाता है कि आरोपी और मृतक पक्ष के काफी समय से रंजिश चल रही थी। मृतक के भाई ने भी रंजिश में ही हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच कर रही है।