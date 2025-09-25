छोटा भांजा मौसेरी बहन को लेकर भागा, गुस्साए मौसा ने बड़े भांजे को चाकू गोदकर मार डाला

यूपी के बिजनौर में छोटा भांजा अपनी ही मौसेरी बहन को लेकर भाग गया। इससे गुस्साए मौसा ने बड़े भांजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की मंडावर रोड पर हुई। बेटी की तलाश में बड़े भांजे को अपने साथ मौसा दिल्ली भी ले गया था।

रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला यूपी के बिजनौर में सामने आया है। यहां छोटे भांजे द्वारा बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने से नाराज नजीबाबाद निवासी मौसा ने बड़े भांजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की मां ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाल धर्मेन्द्र सोलंकी ने बताया कि कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

थाना किरतपुर के मोहल्ला जाटान निवासी गुफरान तीन-चार दिन पूर्व थाना नजीबाबाद के मोहल्ला जाब्तागंज निवासी अपने मौसा अनीस अहमद की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी जानकारी होते ही परिवार में विवाद हो गया था। युवती का पिता अनीस गुफरान के परिवार से नाराज चल रहा था। सोमवार को अनीस किरतपुर के मोहल्ला जाटान में गुफरान के घर पहुंचा। वहां गुफरान के परिवार से अनीस का झगड़ा हुआ। बेटी की तलाश के लिए गुफरान के ब़े भाई रिजवान उर्फ राजा को अपने साथ लेकर अनीस दिल्ली चला गया। इससे पहले कि दोनों दिल्ली से लौटते सनसनीखेज खबर आ गई।