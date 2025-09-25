The younger nephew ran away with his cousin and angry uncle stabbed elder nephew to death छोटा भांजा मौसेरी बहन को लेकर भागा, गुस्साए मौसा ने बड़े भांजे को चाकू गोदकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
छोटा भांजा मौसेरी बहन को लेकर भागा, गुस्साए मौसा ने बड़े भांजे को चाकू गोदकर मार डाला

यूपी के बिजनौर में छोटा भांजा अपनी ही मौसेरी बहन को लेकर भाग गया। इससे गुस्साए मौसा ने बड़े भांजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की मंडावर रोड पर हुई। बेटी की तलाश में बड़े भांजे को अपने साथ मौसा दिल्ली भी ले गया था।

Yogesh Yadav बिजनौर, संवाददाता।Thu, 25 Sep 2025 05:38 PM
रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला यूपी के बिजनौर में सामने आया है। यहां छोटे भांजे द्वारा बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने से नाराज नजीबाबाद निवासी मौसा ने बड़े भांजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की मां ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाल धर्मेन्द्र सोलंकी ने बताया कि कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

थाना किरतपुर के मोहल्ला जाटान निवासी गुफरान तीन-चार दिन पूर्व थाना नजीबाबाद के मोहल्ला जाब्तागंज निवासी अपने मौसा अनीस अहमद की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया था। इसकी जानकारी होते ही परिवार में विवाद हो गया था। युवती का पिता अनीस गुफरान के परिवार से नाराज चल रहा था। सोमवार को अनीस किरतपुर के मोहल्ला जाटान में गुफरान के घर पहुंचा। वहां गुफरान के परिवार से अनीस का झगड़ा हुआ। बेटी की तलाश के लिए गुफरान के ब़े भाई रिजवान उर्फ राजा को अपने साथ लेकर अनीस दिल्ली चला गया। इससे पहले कि दोनों दिल्ली से लौटते सनसनीखेज खबर आ गई।

मंगलवार देर रात मंडावर रोड पर मालन नदी के पास राहगीरों को एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी पहचान मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई। हालत नाजुक होने पर रिजवान को मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मारे गए रिजवान की मां ताहिरा ने अपनी ही बहन के पित अनीस के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। मौसेरी बहन को ही भगा ले जाने और छोटे की सजा बड़े को देने की चर्चा इलाके में हो रही है।

