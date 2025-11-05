आजम खान पर केस दर्ज कराने वाले युवक को फोन पर मिली धमकी, रामपुर छोड़ने के लिए कहा; FIR

संक्षेप: सपा नेता आजम खान पर केस दर्ज कराने वाले युवक को फोन पर धमकी मिली है। आरोपी ने 24 घंटे में रामपुर छोड़ने के लिए कहा है। गंज पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही फोन करने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है।

गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम खां और उनके साथी वादी के घर में घुसे थे। इसके अलावा एक मुकदमा और दर्ज कराया गया था। दोनों कोर्ट में चल रहे हैं। आरोप लगाया कि एक नवंबर को उसके पास फोन पर एक नंबर से कॉल आई। फोन उठाने पर आरोपी ने कहा कि 24 घंटे में रामपुर छोड़ दो इसमें फायदा है। इस पर पीड़ित थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने तहीरर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर मिली थी, उसी तहरीर के आधार पर फोन नंबर दर्ज करते हुए मुकदमा लिखा गया है। नंबर की सीडीआर निकाली जा रही है, जिससे आरोपी की पहचान की जा सके।