बेटी की अश्लील फोटो खींचकर युवक करता था ब्लैकमेल, हत्याकर नीले ड्रम में भरा और…

आगरा में बेटी की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहे युवक की हत्याकर नीले ड्रम में भरने और आग लगा देने की घटना हुई है। वारदात भले ही डेढ़ साल पुरानी है लेकिन पुलिस ने खुलासा सोमवार को किया है। शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने डीएनए जांच कराई थी। हत्या में परिवार का ही सदस्य शामिल था।

आगरा में 18 फरवरी 2024 को सैंया क्षेत्र में मिली अधजली लाश धौलपुर के युवक नहीं थी। शव मलपुरा के गांव कबूलपुर निवासी 18 वर्षीय राकेश का था। उसके फूफा ने हत्या के बाद शव नीले ड्रम में रखकर जलाया था। पुलिस ने 18 महीने बाद सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। शव की पहचान के लिए डीएनए कराया गया था। मां के सैंपल से डीएनए मैच कर गया।

15 फरवरी 2024 को लाल सिंह का बेटा राकेश लापता हुआ था। वह फोटोग्राफी करता था। 18 फरवरी 2024 को सैंया क्षेत्र में अज्ञात अधजली लाश मिली थी। पुलिस ने शव की पहचान के लिए लाल सिंह को भी बुलाया था। उन्होंने शव पहचानने से इनकार कर दिया था। धौलपुर का एक व्यक्ति शव को अपने भतीजे का बताकर पोस्टमार्टम के बाद साथ ले गया था। पोस्टमार्टम के दौरान डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे गए थे। बेटे का सुराग नहीं मिलने पर लाल सिंह ने 11 जून 2024 को अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस छानबीन में जुटी थी। अब पुलिस ने इस मामले में गांव कबूलपुर निवासी देवीराम को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में उसका भतीजा नित्य किशोर भी शामिल था। वह फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल हत्यारोपी देवीराम ने बताया कि राकेश रिश्ते में उसका भतीजा लगता था। वर्ष 2023 में उसके घर आया था। मौका पाकर उसने घर की एक महिला सदस्य का अश्लील वीडियो बना लिया था। ब्लैकमेल कर रहा था। यह महिला सदस्य अवसाद में आ गई थी। जानकारी के बाद उसने राकेश को जाल में फंसाया। उसे मिलने के लिए बुलाया। उस दौरान वह ककुआ पर हलवाई की दुकान चलाता था। राकेश हलवाई की दुकान पर आया था। योजना के तहत मफलर और तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को नीले ड्रम में डालकर लोडर से सैंया इलाके में ले गया था। वहां सरसों के खेत में पेट्रोल डालकर शव को जला दिया था।