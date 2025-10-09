महिला ने पहले रात में युवक को घर बुलाया, फिर चाकू से काटा प्राइवेट पार्ट

यूपी के जौनपुर में युवक को फोन कर घर बुलाने के बाद महिला ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर दिया है। युवक को गंभीर हालत में जौनपुर से वाराणसी रेफर किया गया है। महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सरपतहां थाना क्षेत्र के एक गांव देर रात एक महिला ने युवक को घर बुलाया और उस पर हमला कर दिया। युवक के प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि हमले के दौरान महिला के साथ एक अन्य युवक भी था।

बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक गांव का ही रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही विदेश से नौकरी छोड़कर घर लौटा था। सूत्रों के अनुसार, महिला ने खुद फोन करके युवक को अपने घर बुलाया था। इससे पहले महिला से मिलने सोमवार की रात भी युवक उसके घर गया था। इस दौरान महिला के परिजनों को भनक लग गई और युवक की पिटाई भी हुई थी। इसके बाद युवक के परिजन उसे किसी तरह समझा-बुझाकर घर वापस ले आए थे।

दोबारा गया मिलने, महिला ने किया हमला सोमवार की घटना के बावजूद युवक रात लगभग नौ बजे दोबारा महिला से मिलने उसके घर पहुंच गया। आरोप है कि इस बार महिला ने उससे बातचीत करने के बजाय एकाएक उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर दिया। इससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। हमला होते ही युवक खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही युवक के परिजनों और गांव वालों में हड़कंप मच गया। परिजन तत्काल उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने युवक की अत्यंत गंभीर हालत देखते हुए उसे तुरंत वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।