Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthe wife of gst dy commissioner who resigned has also resigned know why she left the job
रिजाइन करने वाले GST Dy कमिश्नर की पत्नी भी दे चुकी हैं इस्तीफा, जानें क्यों छोड़ी थी नौकरी?

रिजाइन करने वाले GST Dy कमिश्नर की पत्नी भी दे चुकी हैं इस्तीफा, जानें क्यों छोड़ी थी नौकरी?

संक्षेप:

इनकी पत्नी मुम्बई में किसी एयरपोर्ट पर निरीक्षक के पद पर तैनात थीं। लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के कारण उन्होंने पांच से छह साल पहले इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत के बड़े भाई वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। वहीं उपायुक्त प्रशांत सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वह नौकरी से पहले राजनीति में भी सक्रिय थे।

Jan 27, 2026 11:09 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अयोध्या
share Share
Follow Us on

सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जीएसटी के डिप्टी कमिश्ननर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनकी पत्नी भी पांच वर्ष पहले परिवारिक दिक्कतों की वजह से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुकी है। एक बहन तहसीलदार तथा पिता एनटीपीसी टांडा से रिटायर बताए जा रहे है। उपायुक्त अपनी नौकरी से पहले राजनीति में भी सक्रिय बताए जाते है। प्रशांत कुमार सिंह ग्राम सरवां थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के रहने वाले है। फोन पर इनके रिश्तेदार सनी सिंह ने बताया कि प्रशांत दो भाई व एक बहन है। उनके पिता त्रिपुरारी सिंह अपने गांव में रहते है। जबकि पत्नी बीना सिंह लखनऊ में रहती है। दो बेटी हैं जिसमें बड़ी 14-15 साल और छोटी 8-10 साल के बीच में है। दोनो वहां पढ़ाई करती है। बहन जया सिंह गोरखपुर में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी बीना सिंह मुम्बई में किसी एयरपोर्ट पर निरीक्षक के पद पर तैनात थीं। लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के कारण उन्होंने पांच से छह साल पहले इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत के बड़े भाई विश्वजीत सिंह भी वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। वहीं उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वह नौकरी से पहले राजनीति में भी सक्रिय थे। सपा के पूर्व महासचिव अमर सिंह की बनाई पार्टी में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं।

ये भी पढ़ें:राजनीतिक पारी भी खेल चुके हैं प्रशांत सिंह, कौन हैं अयोध्या डिप्टी कमिश्नर

पत्रकारों के सामने रोते हुए किया पत्नी को फोन

उपायुक्त प्रशांत कुमार ने पत्रकारों के सामने अपनी पत्नी को फोन करके खुद के इस्तीफा देने की जानकारी दी। फोन करने के दौरान वह भावुक भी हो गए। फोन पर उन्होंने कहा कि मैने इस्तीफा दे दिया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी बार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कहते हुए वह रोने लगते है। रोते हुए वह कहते है कि जिसका नमक खाया उसका हक अदा करना चाहिए। फोन काटते हुए उन्होंने बताया कि मै पत्नी से बात कर रहा था। मेरी दो बेटियां है। मै दो रात से सोया हुआ नहीं था।

अपने कार्यकाल के दौरान सामान्य था प्रशांत का व्यवहार

जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने जब उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह के त्यागपत्र देने की बात सुनी तो सभी आश्चर्यचकित रह गये। कर्मचारियों का कहना था कि अपने काम के दौरान उनका सामान्य व्यवहार था। किसी भी कर्मचारी के साथ कभी भी उन्होंने खराब व्यवहार नहीं किया। शाम से लेकर रात तक इस्तीफा देने की वजह का जीएसटी विभाग में लोग अपने-अपने तरीके से विश्लेषण करते रहे। हालांकि कोई कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं था।

बंद कमरे में प्रशासन ने घंटो किया उपायुक्त से वार्ता

जीएसटी कार्यालय के दूसरे तल पर स्थित अपर आयुक्त ग्रेड-1 के कक्ष में प्रशासन व त्यागपत्र देने वाले उपायुक्त के बीच वार्ता चलती रही। साढ़े तीन से चार बजे के करीब शुरु हुई यह वार्ता देर रात चलती रही। एडीएम सिटी योगानंद पाण्डेय, एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह व एसपी सिटी चक्रपाणि सिंह लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान कक्ष को भीतर से बंद किया गया था तथा किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

ये भी पढ़ें:मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस्तीफा दे दिया; पत्नी के फोन पर फूटकर रोए GST कमिश्नर

इस दौरान थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अधिकारी वहां से निकलते व सामने स्थित एक कक्ष में फोन से बातचीत करते हुए चले जाते। वहां फोन से काफी देर बात करने के बाद वह फिर से अपर आयुक्त के कक्ष में चले जाते। इस सिलसिला लगातार चलता रहा। इस वार्ता का कोई परिणाम न निकलने के बाद शाम करीब सात बजे सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कक्ष में जाकर त्यागपत्र देने वाले उपायुक्त से वार्ता किया। इसके बाद सभी अधिकारियों से वह दूसरे कक्ष में गए। आपस में उन्होंने काफी देर तक वार्ता की। इसके फिर से सभी अधिकारी उस कक्ष में गये। पूरी वार्ता के दौरान एक बार भी त्यागपत्र देने वाले उपायुक्त अपने कक्ष से एक बार भी बाहर नहीं निकले।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |