रिजाइन करने वाले GST Dy कमिश्नर की पत्नी भी दे चुकी हैं इस्तीफा, जानें क्यों छोड़ी थी नौकरी?

संक्षेप: इनकी पत्नी मुम्बई में किसी एयरपोर्ट पर निरीक्षक के पद पर तैनात थीं। लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के कारण उन्होंने पांच से छह साल पहले इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत के बड़े भाई वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। वहीं उपायुक्त प्रशांत सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वह नौकरी से पहले राजनीति में भी सक्रिय थे।

सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जीएसटी के डिप्टी कमिश्ननर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनकी पत्नी भी पांच वर्ष पहले परिवारिक दिक्कतों की वजह से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे चुकी है। एक बहन तहसीलदार तथा पिता एनटीपीसी टांडा से रिटायर बताए जा रहे है। उपायुक्त अपनी नौकरी से पहले राजनीति में भी सक्रिय बताए जाते है। प्रशांत कुमार सिंह ग्राम सरवां थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के रहने वाले है। फोन पर इनके रिश्तेदार सनी सिंह ने बताया कि प्रशांत दो भाई व एक बहन है। उनके पिता त्रिपुरारी सिंह अपने गांव में रहते है। जबकि पत्नी बीना सिंह लखनऊ में रहती है। दो बेटी हैं जिसमें बड़ी 14-15 साल और छोटी 8-10 साल के बीच में है। दोनो वहां पढ़ाई करती है। बहन जया सिंह गोरखपुर में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं।

उन्होंने बताया कि इनकी पत्नी बीना सिंह मुम्बई में किसी एयरपोर्ट पर निरीक्षक के पद पर तैनात थीं। लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के कारण उन्होंने पांच से छह साल पहले इस्तीफा दे दिया था। प्रशांत के बड़े भाई विश्वजीत सिंह भी वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। वहीं उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वह नौकरी से पहले राजनीति में भी सक्रिय थे। सपा के पूर्व महासचिव अमर सिंह की बनाई पार्टी में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं।

पत्रकारों के सामने रोते हुए किया पत्नी को फोन उपायुक्त प्रशांत कुमार ने पत्रकारों के सामने अपनी पत्नी को फोन करके खुद के इस्तीफा देने की जानकारी दी। फोन करने के दौरान वह भावुक भी हो गए। फोन पर उन्होंने कहा कि मैने इस्तीफा दे दिया। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरी बार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कहते हुए वह रोने लगते है। रोते हुए वह कहते है कि जिसका नमक खाया उसका हक अदा करना चाहिए। फोन काटते हुए उन्होंने बताया कि मै पत्नी से बात कर रहा था। मेरी दो बेटियां है। मै दो रात से सोया हुआ नहीं था।

अपने कार्यकाल के दौरान सामान्य था प्रशांत का व्यवहार जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने जब उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह के त्यागपत्र देने की बात सुनी तो सभी आश्चर्यचकित रह गये। कर्मचारियों का कहना था कि अपने काम के दौरान उनका सामान्य व्यवहार था। किसी भी कर्मचारी के साथ कभी भी उन्होंने खराब व्यवहार नहीं किया। शाम से लेकर रात तक इस्तीफा देने की वजह का जीएसटी विभाग में लोग अपने-अपने तरीके से विश्लेषण करते रहे। हालांकि कोई कुछ भी खुलकर बताने को तैयार नहीं था।

बंद कमरे में प्रशासन ने घंटो किया उपायुक्त से वार्ता जीएसटी कार्यालय के दूसरे तल पर स्थित अपर आयुक्त ग्रेड-1 के कक्ष में प्रशासन व त्यागपत्र देने वाले उपायुक्त के बीच वार्ता चलती रही। साढ़े तीन से चार बजे के करीब शुरु हुई यह वार्ता देर रात चलती रही। एडीएम सिटी योगानंद पाण्डेय, एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह व एसपी सिटी चक्रपाणि सिंह लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान कक्ष को भीतर से बंद किया गया था तथा किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।