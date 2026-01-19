Hindustan Hindi News
यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत कई जिलों में बूंदाबादी, बढ़ी ठंड

यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत कई जिलों में बूंदाबादी, बढ़ी ठंड

लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बूंदाबादी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रह सकता है।

Jan 19, 2026 08:23 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज सोमवार सुबह मौसम का एक अलग रूप देखने को मिला। राजधानी लखनऊ और कानपुर के कई इलाकों में अचानक हुई बूंदाबादी ने गलन बढ़ा दी है। आसमान में छाए काले बादलों और हल्की फुहारों के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ऑफिस और काम पर निकलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण हवाओं की दिशा बदली है। इसी के प्रभाव से लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बूंदाबादी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रह सकता है।

तापमान में गिरावट और गलन

लखनऊ में बूंदाबादी होने से दिन के तापमान में भारी कमी आई है। कानपुर में भी कोहरे के साथ-साथ हल्की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। यहां अधिकतम तापमान 20°C के नीचे रहने की संभावना है। कोहरे और धुंध के कारण लखनऊ-कानपुर हाईवे पर दृश्यता (Visibility) काफी कम दर्ज की गई, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।

अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान

आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार, 22 जनवरी से एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। इससे राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल, सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

सावधान रहें, सेहत का रखें ख्याल

अचानक हुई इस बारिश और गलन के कारण डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। गीली ठंड (Damp Cold) के कारण सर्दी-जुकाम और सांस के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। प्रशासन ने रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था को और पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं।

पड़ोसी राज्यों के लिए यह भविष्यवाणी

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन पर्वतीय राज्यों में भारी बारिश और हिमपात के आसार जताए हैं। रविवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से कम रही। उधर, मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों का असर पड़ने की संभावना है, जिससे 23 जनवरी को कुछ जगहों पर भारी बारिश और हिमपात हो सकती है। 22-24 जनवरी के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के आस-पास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

कश्मीर में न्यूनतम तापमान गिरा: कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी का अनुमान जताया है। रविवार को न्यूनतम तापमान श्रीनगर में -4.7, काजीगुंड में -4.8, कोकेरनाग में -2.2 डिग्री रहा।