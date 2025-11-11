Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThe UP government is taking action on the SC's directive regarding stray dogs work is going to be done in every city
आवारा कुत्तों को लेकर SC के निर्देश पर एक्शन में यूपी सरकार, हर शहर में होने जा रहा यह काम

संक्षेप: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने पिछले हफ्ते इन पर काबू के लिए नया आदेश जारी किया था। इस आदेश पर यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। आवारा कुत्तों पर शिकंजा के लिए अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है।

Tue, 11 Nov 2025 07:47 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
आवारा जानवरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। आवारा कुत्तों के लिए हर शहर में शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शासन की तरफ से शहरों में नए शेल्टर होम बनाने के लिए नगर निगमों को बजट दिया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद ने इसे लेकर नगर आयुक्तों के साथ बातचीत की है। सोमवार को प्रमुख सचिव ने नगर आयुक्तों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की।

नगर आयुक्तों ने सार्वजनिक स्थलों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बड़ा सवाल यह था कि कुत्तों को पकड़ने के बाद कहां रखेंगे। किसी भी शहर में पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। नगर आयुक्तों की बात सुनने के बाद प्रमुख सचिव ने शासन स्तर पर योजना बनाने और शेल्टर होम के लिए बजट देने का आश्वासन दिया। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि यहां एक ही शेल्टर होम है। हजारों कुत्तों को पकड़कर रखना मुश्किल होगा। धरपकड़ को लेकर नई गाइडलाइन और बजट जारी होने के पहले व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। शेल्टर होमों में प्रतिदिन की भांति आवारा कुत्तों का वधियाकरण का काम ही होगा। शासन से राशि मिलने के बाद नए शेल्टर होम बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का क्या है निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार यानी 7 नवंबर को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में नया आदेश जारी किया। अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। इसके बाद उनकी नसबंदी और टीकाकरण कराकर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा जानवरों और मवेशियों को हटाने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इन निर्देशों का सख़्ती से पालन होना चाहिए। पिछले तीन महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में कई बार हस्तक्षेप किया है। इन आदेशों का विरोध भी हुआ, जिसके बाद कोर्ट को कुछ निर्देशों में संशोधन करना पड़ा।

बच्ची पर हमले के बाद स्वतः संज्ञान

दरअसल आवारा कुत्तों से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाईकोर्टों में थे। इस बीच 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में दिल्ली की एक छह साल की बच्ची की मौत का ज़िक्र था, जिसे आवारा कुत्ते ने काट लिया था। कोर्ट ने इसे चिंताजनक और परेशान करने वाला मामला बताया और कहा कि दिल्ली में कुत्तों के काटने की हज़ारों घटनाएं रोज़ दर्ज होती हैं।