Dinesh Rathour वृंदावन (मथुरा)Fri, 12 Sep 2025 11:20 PM
54 साल से नहीं खुला बिहारी जी मंदिर का खजाना, वर्षों का इंतजार अब होगा खत्म

ठाकुर बांकेबिहारी महाराज के मंदिर में पिछले 54 वर्षों से बंद पड़े तोषाखाने (खजाने) का रहस्य वर्षों से गहराया हुआ है। सेवायतों और भक्तों की वर्तमान पीढ़ी के तमाम आग्रह एवं अदालत के प्रयासों के बावजूद खजाना नहीं खोला जा सका है। लेकिन अब मंदिर की हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के आदेश पर इस खजाने को खोला जाएगा, इसके चलते सेवायतों व भक्तों में भारी उत्सुकता जाग उठी है।

इस संदर्भ में ठाकुरजी के सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि वैष्णव परंपरानुसार वर्ष 1864 में निर्मित वर्तमान मंदिर के गर्भगृह ठाकुर बांकेबिहारी के सिंहासन के ठीक नीचे तहखाने में तोषाखाना बनाकर सहस्त्रफ़नी रजत शेषनाग, स्वर्णकलश में नवरत्न इत्यादि रखे गए थे। इतिहासकार के अनुसार वर्ष 1971 में तत्कालीन मंदिर प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष प्यारेलाल गोयल के नेतृत्व में अंतिम बार खोले गए तोषखाने में से अत्यंत कीमती आभूषण, गहने आदि निकालने के बाद एक सूची बनाकर संपूर्ण सामान को एक बक्से में सील सहित बंद कर मथुरा की भूतेश्वर स्थित स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया था।

सूची की प्रतिलिपि समिति के सभी सातों सदस्यों को मिली थी। उसके बाद आज तक उस बक्से को वापस लाने के प्रयास ही नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि मौजूदा मंदिर के निर्माण के वक़्त इसमें पूजित करके खजाना स्थापित किया गया था। उसके बाद ठाकुरजी पर चढ़ाए गए पन्ना निर्मित मयूराकृति हार सहित अनेक आभूषण, चांदी, सोने के सिक्के, भरतपुर, करौली, ग्वालियर आदि रियासतों द्वारा प्रदत्त दान-सेवा पत्र भी रखे गए थे। श्रीबिहारीजी के दाहिने हाथ की ओर बने दरवाजे से करीब दर्जनभर सीढ़ी उतरने के बाद बायें ओर की तरफ ठाकुरजी के सिंहासन के एकदम बीचोंबीच तोषखाना स्थापित है।

ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी चोरी

प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1926 और 1936 में दो बार तोषखाने में चोरी भी हुई थी। इन चोरियों की घटनाओं की रिपोर्ट के चलते 4 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई थी। चोरी के बाद गोस्वामी समाज ने तहखाने का मुख्य द्वार बंद करके सामान डालने के लिए एक छोटा सा मोखा (मुहाना) बना दिया था। वर्ष 1971 अदालत के आदेश पर खजाने के दरवाजे के ताले पर सील लगा दी गई, जो आज तक यथावत है।

2002 में खोलने का आग्रह किया था

गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 2002 में मंदिर के तत्कालीन रिसीवर वीरेंद कुमार त्यागी को कई सेवायतों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर तोषाखाना खोलने का आग्रह किया था। वर्ष 2004 में मंदिर प्रशासन ने गोस्वामीगणों को निवेदन पर पुनः तोषाखाना खोलने के कानूनी प्रयास किये थे लेकिन वह भी असफल रहे। वर्षों बाद ही सही तोषखाना खुलने से अनेक बातें स्पष्ट होंगी।

