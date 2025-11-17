आतंक नहीं, अल्लाह की राह, देनी होगी कुर्बानी, VIDEO कॉल से चलती थी शाहीन-परवेज की क्लास

संक्षेप: फरीदाबाद विस्फोटक और दिल्ली ब्लास्ट में एटीएस के हत्थे चढ़ी शाहीन और उसके भाई परवेज को लेकर एटीएस की पूछताछ में कई रहस्य सामने आ रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि व्हाट्सऐप ग्रुप पर वीडियो कॉल से आतंक की पाठशाला चलती थी। शाहीन लड़कियों और परवेज लड़कों को पढ़ाते थे।

दिल्ली विस्फोट कांड में पकड़ी गई डॉ. शाहीन और इंटीग्रल विश्वविद्यालय का असिस्टेट प्रोफेसर डॉ. परवेज व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल से आतंक की पाठशाला चलाते थे। महिला विंग की कमान शाहीन और उसके इशारे पर युवा पुरुषों की डॉ. आरिफ मीर और परवेज संभालते थे। इसमें जमात के लोग भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते थे। शाहीन ने व्हाट्सऐप ग्रुप पर प्रदेश और देश के विभिन्न शहरों के 100 से अधिक लोगों को जोड़ रखा था। उन्हें जेहादी बनाया जा रहा था। कहते थे कि जिसे तुम आतंक की राह समझते हो, असल में वह अल्लाह का पैगाम है। उन्होंने आपको इसके लिए चुना है। इस नेक रास्ते पर चलकर हमें कुर्बानियां भी देनी होंगी।

वीडियो कॉल से डॉ. शाहीन युवाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ाती थी। उसके साथ कानपुर का डॉ. आरिफ मीर, हापुड़ से गिरफ्तार फारुक अहमद भी ग्रुप से जुड़े थे। ये लोग युवाओं को आतंक की राह पर ले जाने के लिए भड़काऊ बयान देते थे।

परिवार भी छोड़ना पड़ेगा। चूंकि डॉ. शाहीन महिला विंग की कमांडर थी। इसलिए वह परिवारदार महिलाओं से कहती थी कि तुम्हें अपने शौहर से तलाक भी लेना पड़ सकता है, क्या तुम सब तैयार हो...? सहमति के बाद युवाओं को टीम में शामिल किया जाता और अपनी बारी का इंतजार करने को कहा जाता था।

वीडियो कॉल पर कट्टरता की क्लास खत्म होते ही महिलाएं और पुरुष जेहादी नारे लगाते थे। खुफिया एजेंसियों को यह चौंकाने वाली जानकारी दोनों के पास से बरामद मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से मिली है। अब एजेंसियां व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़े लोगों के बारे में तफ्तीश कर रही हैं।

मौलानाओं को जोड़कर कराता था तकरीर जेहाद के रास्ते पर युवाओं को ढकेलने के लिए फारुक के साथ ही माना जा रहा है कि परवेज ने भी कई मौलानाओं को भी अपने ग्रुप में जोड़ रखा था। वह मौलानाओं को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और ओमान ले जाता था। वहां उनसे तकरीर कराता था। इसके अलावा यूपी में सहारनपुर, बहराइच, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद में बैठकें कीं। तकरीर कराई। उसमें हिंसक और धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। सही रास्ते पर चल रहे युवाओं को भटकाता था।