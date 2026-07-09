Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दरोगा ने कोर्ट में कहा- मर गया जालसाज, एसीपी शपथपत्र देकर बोले- हूजूर जिंदा है

By Deep Pandey
लखनऊ, राजेश श्रीवास्तव
Follow us on Google News
share

यूपी के लखनऊ में एक दरोगा ने जालसाजी के एक आरोपी को मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल कर दिया। एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने शपथपत्र दाखिल कर कहा कि हुजूर जालसाज मरा नहीं जिंदा है।

दरोगा ने कोर्ट में कहा- मर गया जालसाज, एसीपी शपथपत्र देकर बोले- हूजूर जिंदा है

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीकेटी थाने के दरोगा अशोक कुमार यादव ने जालसाजी के एक आरोपी को मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल कर दिया। एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच की तो पता चला कि जालसाज ने ठगी के लिए अपना नाम बदल रखा था। एसीपी ने हाईकोर्ट में काउंटर शपथपत्र दाखिल कर कहा कि हुजूर जालसाज मरा नहीं जिंदा है। ठगी के लिए वह अपना नाम बदल लेता है। काउंटर शपथपत्र का संज्ञान लेकर एसीजेएम बलवंत कुमार भारती ने दरोगा अशोक कुमार यादव को 13 जुलाई को न्यायालय में तलब किया है।

बीकेटी थाने में जालसाज अभियुक्त रवि प्रकाश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने दरोगा को भेजी गई नोटिस में कहा है कि ने अभियुक्त रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध धारा 82 का आदेश 30 अगस्त 2025 को एवं धारा 83द0प्र0स0 का आदेश 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह की मृत्यु 17 अप्रैल 2026 को हो चुकी है। इसी के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण दस्तावेज को भी न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके विपरीत सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा 23 मार्च 2026 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी में काउंटर शपथ दाखिल किया है।

काउंटर शपथ के पेज 7 प्रस्तर 6.3 में अंकित किया है कि फर्जी रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह वास्तव में असली व्यक्ति राम लखन मिश्रा है। यह दस्तावेजों से प्रमाणित हो गया है। वह रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह बनकर धोखाधड़ी कर रहा था। इसी प्रकार एसटीएफ द्वारा नामित निरीक्षक हेमंत भूषण सिंह द्वारा जांच रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि राम लखन मिश्रा पुत्र गया प्रसाद मिश्रा निवासी सेक्टर 6/595 जानकीपुरम विस्तार ने धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से फर्जी नाम रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह का उपयोग किया है जो दस्तावेजों से भी साबित हो रहा है।

क्यों न आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए

दरोगा द्वारा लगाए गए जालसाज के फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस पर दरोगा अशोक कुमार यादव को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा है कि उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं एसीपी बक्शी का तालाब एवं एसटीएफ के इंस्पेक्टर हेमंत भूषण सिंह की रिपोर्ट में गंभीर विरोधाभास है। लिहाजा स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट दी गई है। अदालत ने कहा है कि क्यों न आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय को पत्र भेज दिया जाए।

ये भी पढ़ें:नगर आयुक्त समेत 18 IAS-PCS अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जानिए पूरा मामला
ये भी पढ़ें:UP के 75 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जानिए योगी सरकार का पूरा प्लान
ये भी पढ़ें:पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने का क्या औचित्य? सपा पर बरसे योगी
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।