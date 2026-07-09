दरोगा ने कोर्ट में कहा- मर गया जालसाज, एसीपी शपथपत्र देकर बोले- हूजूर जिंदा है
यूपी के लखनऊ में एक दरोगा ने जालसाजी के एक आरोपी को मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल कर दिया। एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने शपथपत्र दाखिल कर कहा कि हुजूर जालसाज मरा नहीं जिंदा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीकेटी थाने के दरोगा अशोक कुमार यादव ने जालसाजी के एक आरोपी को मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाणपत्र दाखिल कर दिया। एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच की तो पता चला कि जालसाज ने ठगी के लिए अपना नाम बदल रखा था। एसीपी ने हाईकोर्ट में काउंटर शपथपत्र दाखिल कर कहा कि हुजूर जालसाज मरा नहीं जिंदा है। ठगी के लिए वह अपना नाम बदल लेता है। काउंटर शपथपत्र का संज्ञान लेकर एसीजेएम बलवंत कुमार भारती ने दरोगा अशोक कुमार यादव को 13 जुलाई को न्यायालय में तलब किया है।
बीकेटी थाने में जालसाज अभियुक्त रवि प्रकाश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने दरोगा को भेजी गई नोटिस में कहा है कि ने अभियुक्त रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध धारा 82 का आदेश 30 अगस्त 2025 को एवं धारा 83द0प्र0स0 का आदेश 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह की मृत्यु 17 अप्रैल 2026 को हो चुकी है। इसी के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण दस्तावेज को भी न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके विपरीत सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा 23 मार्च 2026 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी में काउंटर शपथ दाखिल किया है।
काउंटर शपथ के पेज 7 प्रस्तर 6.3 में अंकित किया है कि फर्जी रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह वास्तव में असली व्यक्ति राम लखन मिश्रा है। यह दस्तावेजों से प्रमाणित हो गया है। वह रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह बनकर धोखाधड़ी कर रहा था। इसी प्रकार एसटीएफ द्वारा नामित निरीक्षक हेमंत भूषण सिंह द्वारा जांच रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि राम लखन मिश्रा पुत्र गया प्रसाद मिश्रा निवासी सेक्टर 6/595 जानकीपुरम विस्तार ने धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से फर्जी नाम रवि प्रकाश सिंह पुत्र रामपाल सिंह का उपयोग किया है जो दस्तावेजों से भी साबित हो रहा है।
क्यों न आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए
दरोगा द्वारा लगाए गए जालसाज के फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस पर दरोगा अशोक कुमार यादव को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा है कि उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं एसीपी बक्शी का तालाब एवं एसटीएफ के इंस्पेक्टर हेमंत भूषण सिंह की रिपोर्ट में गंभीर विरोधाभास है। लिहाजा स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट दी गई है। अदालत ने कहा है कि क्यों न आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय को पत्र भेज दिया जाए।
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